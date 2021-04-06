"Оставила стоматологию. Делает украшения для невест"

Светлана Долеско с отличием закончила Национальную академию руководящих кадров культуры и искусства. 2005 основала Центр украинской культуры и искусства. Фото: Тарас Подолян

В украинцев есть стереотипное представление, что ручная работа не может стоить дорого. Когда наши мастера едут за границу и видят, сколько там стоят похожие изделия, удивляются. Все через потребительский конфликт: хочется продать дороже, а купить дешевле. Это изменится, когда научимся ценить чужое время.

"Это все через культуру воспитания, потребительский конфликт внутри каждого человека. Хотим продать дороже, но купить дешевле. Такое отношение не только к ручной работе, а и к другим товарам и услугам. Мы перестаем ценить чужое время, потому что этому в детстве нас не учат. Когда станем им дорожить, тогда будем ценить работу других людей", - сказала директор Центра украинской культуры и искусств Светлана Долеско.

"Хенд-мейдом могут зарабатывать все, кто хочет. Могу привести пример. Женщина работала стоматологом. Для себе изготавливала бижутерию. Предложила ей принять участие в выставке. Через некоторое время случайно встретились и она рассказала, что бросила стоматологию, потому что после двух выставок получила огромное количество заказов, и нашла себя. Сейчас делает невероятные украшения для невест.

Как-то на выставку вязаных вещей "Теплая осень" приехала женщина с внуком. Мальчик был закутан красивым пледом. Бабушка сказала, что вязала сама. Это была ее первая работа. Мы уговорили женщину принять участие в следующей выставке с пледами. Она согласилась. И уже на очередной выставке обратили внимание на ее визитку. Там был указан бренд и адрес интернет-магазина", - добавила Светлана Долеско.

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Полное интервью со Светланой Долеско читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

Мастер Наталья Яременко из райцентра Гайсин Винницкой области делает новогодние украшения из природных материалов. Плетет рождественские веночки из веточек ели и сосны, лозы или соломы, украшает их шишками, палочками корицы и лентами. Кроме того, делает шарики на елку, которые обтягивает тканью, вышивает на них ангелов, новогодних персонажей, снегирей, именные надписи. Также накануне Рождества пользуются спросом подсвечники, букеты из конфет и мандаринов, декоративные домики. Заказы на изделия получает через страницу в Фейсбуке.