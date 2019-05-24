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пятница, 24 мая 2019 16:02

Опубликовали ответы ВНО по украинскому языку

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Опубликовали ответы ВНО по украинскому языку
Фото: из открытых источников

На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы к заданиям по украинскому языку и литературе. ВНО по этому предмету состоялось 23 мая.

Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно здесь.

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Результаты тестирования по украинскому языку и литературе разместят на информационных страницах участников до 14 июня.

Те, кто хотят самостоятельно определить количество набранных баллов, могут воспользоваться схемами начисления баллов, а также критериями оценки собственного высказывания.

Схему оценивания задания открытой формы с развернутым ответом обнародуют до 28 мая.

Сегодня в украинских школах звучит последний звонок. Дату выпускного 2019-го назначили на 22 июня - сразу после последнего теста ВНО. Вступительная кампания начинается в июле.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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