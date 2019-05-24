Опубликовали ответы ВНО по украинскому языку

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На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы к заданиям по украинскому языку и литературе. ВНО по этому предмету состоялось 23 мая.

Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно здесь.

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Результаты тестирования по украинскому языку и литературе разместят на информационных страницах участников до 14 июня.

Те, кто хотят самостоятельно определить количество набранных баллов, могут воспользоваться схемами начисления баллов, а также критериями оценки собственного высказывания.

Схему оценивания задания открытой формы с развернутым ответом обнародуют до 28 мая.

Сегодня в украинских школах звучит последний звонок. Дату выпускного 2019-го назначили на 22 июня - сразу после последнего теста ВНО. Вступительная кампания начинается в июле.