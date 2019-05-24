Сегодня в украинских школах звучит последний звонок (фото)

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Автор: ivan_kapitula Сегодня в украинских школах звучит последний звонок

В течение последних нескольких лет выпускной празднуют после сдачи ВНО. Но это лишь рекомендован период. Многие школы выбирают тот же день, когда проходит последний звонок. В этом году он звучит для всех выпускников 24 мая.

Дата выпускного 2019 назначили на 22 июня - сразу после последнего теста ВНО. Вступительная кампания начинается в июле.

Сессия ВНО 2019 уже началась: 21 май состоялось первое тестирование по математике.

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В Министерстве образования и науки сообщают, что в 2019 году выпускников будет немного. Это связано с пиком спада рождаемости в Украине в 2001-2002 годах. В последующие годы рождаемость фиксировали на несколько высшем уровне, поэтому в ближайшее время количество выпускников расти.