"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19

"Локдаун вряд ли поможет. Он не сделал этого даже во время агрессивного хода болезни", говорит эпидемиолог Алла Мироненко.

Введение локдауна в нынешней ситуации с заболеваемостью не поможет эффективнее бороться с Covid-19. Такой шаг приведет к хаосу и экономическим потерям. Об этом Gazeta.ua рассказала эпидемиолог Алла Мироненко.

"Мы видим рост заболеваемости. Возможно, этот рост будет продолжаться. Но госпитализация не особо увеличивается. Это хорошо. Означает, что течение болезни у большинства не тяжелое. Многие школьники болеют, но легко. У нас тоже есть грипп, не надо забывать. Локдаун вряд ли. поможет. Он не сделал этого даже во время агрессивного течения болезни. Локдаун лишь приведет к хаосу и экономическим потерям", – говорит Мироненко.

В целом власти делают много правильных шагов, но есть ошибки, отмечает эксперт.

"В начале пандемии многие больницы работали только на Covid-19. Сейчас такого нет. Это хорошо. Кроватей хватает. Кислородом вроде бы обеспечены и потребность в нем упала. Среди неправильных действий – что власть не работает с учеными. Многие смотрят на опыт Европы – а там тоже не все хорошо сделали. Должны понимать, как было у нас и обращаться к профессиональным украинским эпидемиологам. А с ними не очень советуются", – говорит Мироненко.

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Еще в начале пандемии нужно было провести обучение семейных врачей, говорит эпидемиолог.

"Чтобы они понимали как обращаться с больным, как быстро оказывать помощь, чем лечить. Потому что врачи не очень это понимают. Конечно, это новая болезнь, но опыта уже много. Поэтому нужно обучать семейных врачей, чтобы у них меньше пациентов умирало", – говорит Мироненко.

Вакцины против Омикрона пока нет, но опасностей от него меньше, чем от других вариантов, добавляет эпидемиолог.

Болеют и после двух прививок. Но переносят недуг люди не тяжело. К пациентам с хроническими болезнями должно быть особое внимание. Омикрон становится обычным респираторным вирусом, вызывающим болезнь без пневмонии или нуждающихся в кислороде. Омикрон – это завершающий аккорд пандемии. На мой взгляд, это высокая степень адаптации вируса к человеческой популяции. Когда вирус пришел из животного мира – был очень агрессивен, много летальных исходов. А сейчас – шансы умереть меньше. Хотя люди очень быстро инфицируются, если у них нет защиты", – говорит Мироненко.

Вначале эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 889 488 человек. Умерли 99 443 пациента, из них 161 – за последние сутки. Выздоровели 3 591 201 человек, за последние сутки – 5863. Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве. Во Львовской области с 26 января введут красную зону карантина. С 27 января Ровенская область переходит в красную зону карантинных ограничений. На красном уровне эпиднебезопасности находится Ивано-Франковская область. На оранжевом уровне 14 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая. Остальные области и столица - на желтом уровне.