Очередная глупость: в Зеленского раскритиковали Hyperloop

Владислав Криклий раскритиковал Hyperloop Омеляна. Фото: News

В команде президента Владимира Зеленского считают, что Hyperloop - это "очевидный вздор".

Об этом заявил будущий глава инфраструктурного комитета Владислав Криклий, комментируя работу действующего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в интервью Liga.net.

"Охоту на ведьм никто не устраивает. Мы, в отличие от министра Омеляна, не станем критиковать ради картинки или хайпа. Надо судить по результатам. Действительно, сделано много полезного. Но были и довольно спорные решения ", - отметил он, назвав Hyperloop " очевидным вздором".

Криклий добавил: чтобы понять, что Hyperloop "это ерунда", достаточно приехать на центральный железнодорожный вокзал в Киеве и посмотреть на неработающий четыре года эскалатор.

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"Достаточно было дать УЗ в свое время поручение, пока их не подчинили непосредственно Кабмину, но даже после этого можно и нужно было публично требовать от руководителя УЗ", - подчеркнул он.

23 февраля 2018-го, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что построит в Украине Hyperloop. Это вакуумный поезд, который позволяет двигаться со скоростью около 1200 км/ч. Проект планируют запустить в течение 5-10 лет в Днепре. Также есть идеи построить Hyperloop "Киев-Одесса". Приблизительная стоимость этого - $ 3,6 млрд.