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пятница, 29 января 2021 21:45

Нет сырой свеклы и гречки: как заменяют украинские продукты за рубежом
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Во Франции не хватает сырой свеклы, жареной гречки и сельдей
Фото: mirage.delavie
Во Франции не хватает сырой свеклы, жареной гречки и сельдей
Во Франции не хватает сырой свеклы, жареной гречки и сельдей
Во Франции не хватает сырой свеклы, жареной гречки и сельдей
Во Франции не хватает сырой свеклы, жареной гречки и сельдей

Марьяна Гевак 14 лет живет во Франции. Женщина полностью адаптировалась к жизни за рубежом. Но, иногда хочется чего-то из дома. О том, что чаще всего заказывает через родных и каких продуктов не хватает рассказала

"Сейчас есть десятки перевозчиков, которые привозят посылки, украинские продукты. Довольно удобно с этим в Париже. Но мы сейчас живем далеко, у океана в провинции Бретань, поэтому конечно посылками не балованы. Что касается почтовых перевозок, то довольно дорогое удовольствие, порой еще и приходится пошлину платить или губят посылку. Поэтому мы научились обходиться тем, что есть в зоне досягаемости", - говорит украинка.

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Главное, что заказывает с Родины – книжки. Украинские книги читает детям и сама очень любит читать на украинском.

"Дети с рождения разговаривают на украинском, то был наш сознательный выбор. Сейчас специальных занятий не провожу с ними, но каждый вечер читаем украинские книги, дома говорим на украинском, стараюсь приобщить их к украинским традициям, как Рождество или Пасху. Колядки учили недавно", - добавляет женщина..

Украинцы, которые живут во Франции, часто жалуются на отсутствие гречки.

"Такой вот парадокс - французы часто используют гречневую муку для своих знаменитых блинов, но никогда не едят гречку в привычном для нас виде. Поэтому, раньше передавали нам и гречку. Сейчас я нашла зерна этой крупы в биомагазинах, но она здесь продается зеленой, таки немного другая на вкус, даже, если обжарить. Раньше еще передавали набор на кутью, но сейчас я все нахожу в местных магазинах. Даже классическую пшеницу на кутью в этом году нашла", - говорит женщина.

Нет также во Франции обычного домашнего сыра.

"Франция славится своими разновидностями сыров, количественно на каждый день в году и даже больше, но обычного домашнего, который для украинцев почти незаменим для завтраков и выпечки часто — нет. Конечно, есть аналоги, которые позволяют приготовить сыр собственноручно поэтому со временем также проблема исчезает", - говорит Марьяна.

Еще одна диковинка-в магазинах практически невозможно найти сырую свеклу.

"Первые годы это была для меня катастрофа. Его продают чаще вареным, а мне такой категорически не подходит. Даже борщ не получался, такой как нужно. Правда, на базарах и в биомагазинах бурячок можно встретить значительно чаще. А сейчас в Бретани вообще с этим проблемы нет. Я покупаю всегда у одной продавщицы, которая еще и корни украинские имеет - ее бабушка родом из под Киева и мы познакомились именно через покупку свеклы. Еще один очень милый украинскому сердцу продукт — маринованная сельдь. Его во французских супермаркетах не найдете и с огнем. При огромном ассортименте рыбы. Конечно сельдь продается, но только копченая (hareng fumé ), преимущественно на буковых дровах. Но селедку можно купить свежую и замариновать", - говорит украинка.

В январе сравнили цены на продукты в Украине и Польше. Покупки проводили в супермаркетах. Что подорожало, А что наоборот стало дешевле расскажет винничанка и украинка, которая переехала в Краков.

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