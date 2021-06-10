Небо плачет: где нальет больше всего

В Луцке сегодня также будет переменная облачность. Фото: pixabay.com

10 июня по всей Украине пройдут ливни с грозами. Температура днем составит +21...25°С. Лишь в Одесской и Волынской областях ожидаются небольшие дожди.

Предлагаем подробнее ознакомиться с погодой, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве, Львове и Хмельницком пройдут сильные ливни, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +22°C.

В Луцке сегодня также будет переменная облачность, днем столбики термометров покажут +25°С, небольшой дождь.

В Ровно в четверг ожидается сильный ливень и переменная облачность, днем +24°С.

В Тернополе 10 июня пройдет сильная гроза, днем потеплеет до +23°С, переменная облачность.

В Черновцах и Ивано-Франковске в четверг - переменная облачность, днем +23°С, пройдут ливни.

В Виннице сегодня также будет ливень, температура в пределах +13...21°С.

В Житомире в четверг будет переменная облачность, температура днем +22°С, ливень.

В Черкассах также переменная облачность, днем до +23°С, но ливень.

В Харькове, Полтаве и Кропивницком сегодня переменная облачность, температура днем +24°С, ливень.

В Одессе 10 июня - небольшой дождь, температура днем +24°С.

В Херсоне и Николаеве сегодня будет переменная облачность, днем +25°С, ливень.

В Запорожье и Днепре пройдут сильные грозы, температура днем +24°С.

В Сумах в четверг температура воздуха будет достигать +13...23°С, прогнозируют переменную облачность и ливень.

В Симферополе сегодня также сильная гроза, температура воздуха в пределах +12...22°С.

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Лето в Украине будет в этом году довольно жарким. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.