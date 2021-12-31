Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом

На рабочей встрече Игоря Гарбарука и мэра Львова Андрея Садового женщина была в платье с откровенным декольте и высоким разрезом. Фото: @christina_tyshkun/Instagram

Спутница бывшего замминистра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун прокомментировала скандал с нарядами.

Свое платье 27-летняя девушка называет протестом. Тишкун заявила, что таким образом якобы обратила внимание на проблему гендерного неравенства и сексизма, передает Obozrevatel.ua.

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"Во Львов я ехала не на официальный визит, и никогда не была помощницей замминистра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был идеологом этого проекта, куратором, а я просто была связана с этим проектом, но не как его помощница", – отметила Тишкун.

На прошлой неделе Игорь Гарбарук попал в скандал после публикаций фото со своей якобы помощницей Кристиной Тишкун. Оба приехали на форум во Львов, помощница была в платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Вид вызвал резонанс в социальных сетях. 28 декабря Кабинет министров уволил Гарбарука с занимаемой должности. Он отреагировал стихом.