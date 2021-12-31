Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом

 
Ексклюзивы
1/5
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Просмотров: 2052
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 126
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2952
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 738
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1791
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1134
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1512
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 477
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 918
Фото
Все фото
54
3
10
13
4
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
В Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс
В Украине испытали новый зенитно-ракетный комплекс
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
В Антарктиде установят украинскую хату
В Антарктиде установят украинскую хату
Видео
Все видео
Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом
Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД
Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Интервью
1/5
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
2 Просмотров: 954
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1584
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 981
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1908
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 378
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
пятница, 31 декабря 2021 15:27

Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом

  Комментировать
Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом
На рабочей встрече Игоря Гарбарука и мэра Львова Андрея Садового женщина была в платье с откровенным декольте и высоким разрезом. Фото: @christina_tyshkun/Instagram

Спутница бывшего замминистра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун прокомментировала скандал с нарядами.

Свое платье 27-летняя девушка называет протестом. Тишкун заявила, что таким образом якобы обратила внимание на проблему гендерного неравенства и сексизма, передает Obozrevatel.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платье бывшей помощницы замминистра продали на аукционе за $1 тыс.

"Во Львов я ехала не на официальный визит, и никогда не была помощницей замминистра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был идеологом этого проекта, куратором, а я просто была связана с этим проектом, но не как его помощница", – отметила Тишкун.

На прошлой неделе Игорь Гарбарук попал в скандал после публикаций фото со своей якобы помощницей Кристиной Тишкун. Оба приехали на форум во Львов, помощница была в платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Вид вызвал резонанс в социальных сетях.

28 декабря Кабинет министров уволил Гарбарука с занимаемой должности. Он отреагировал стихом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Самому выдающемуся тренеру Британии осполнилось 80 лет

Любитель нашел остатки седьмого чуда света

Ввели налог на окна и кирпич

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 50915
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения 1 Просмотров: 14589
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
6
 1 Просмотров: 11664
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 10611
Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос
Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос 1 Просмотров: 8209
Общество
Азаров подал иск в ОАСК вслед за Януковичем
Азаров подал иск в ОАСК вслед за Януковичем
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
54
 Просмотров: 2070
Фары и сезонные шины: МВД планирует обновить правила дорожного движения
Фары и сезонные шины: МВД планирует обновить правила дорожного движения Просмотров: 342
Синоптик поразила прогнозом погоды на Новый год
Синоптик поразила прогнозом погоды на Новый год Просмотров: 378
Нуждается в немедленной помощи: боевики издеваются над пленным украинским военным
Нуждается в немедленной помощи: боевики издеваются над пленным украинским военным Просмотров: 531
Больше всего комментируют
4
Если инфляция растет, власти должны индексировать людям обесценивание их доходов – Порошенко
3
Нацкорпус пришел спросить Киву о его антигосударственных заявлениях
2
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
2
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
1
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Голосов: 58036
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть