Народные приметы 20 апреля: что сегодня запрещено делать

20 апреля в народе Пробуждение русалок. Фото: unsplash.com

20 апреля почитают мучеников - святых Руфина и Акилину. В народе этот день называют Акулинин день, или еще Пробуждение русалок.

О народных приметах и ​​поверьях этого дня рассказывает Gazeta.ua.

Сегодня нельзя выяснять отношения, ссориться на берегах водоемов. По народным поверьям, в этот день после зимнего сна пробуждаются русалки.

Чтобы в роду не было утопленников и других проблем, стремились подружиться с мистическими жителями рек и озер. Поэтому женщины в этот день шли к воде с подарками для русалок: вышитыми полотенцами, белоснежными рубашками. Раскладывали их на берегу. Однако, боялись подходить к берегу без магической защиты - пучка полыни или чеснока в кармане. Это универсальные народные обереги от нечисти.

Считали, что в этот день не стоит выглядывать из окна, потому что можно накликать беду. Также не стоит сегодня одалживать деньги.

Если в этот день уже расцветали яблони, проводили ритуал от чужого зависти. Цветущую яблоневую веточку надо аккуратно срезать, слегка побить себя по плечам и произнести при этом заговор: "Как эта красавица яблоня сейчас цветет и пахнет, так она меня от злых и завистливых глаз оберегает. Никакого зла мне никто не сделает, ни словом, ни делом не повредит. Аминь ".

Напоследок веточку закапывали рядом с яблоней, с которой ее срезали.

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Наши предки подметили: какая погода 20 апреля, такая будет и 20 сентября. Сегодня мороз и солнце предвещают хороший урожай гречихи. Если идет дождь - хорошо уродит калина.

Если в ночь на этот день на небе много звезд, будет богатый урожай лесных ягод и грибов. Лето порадует большим количеством малины, если сегодня с утра дождь, а к обеду будет светить солнце.

Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе облака появились - будет дождь. Кучевые облака предвещают солнечную погоду на следующий день. Красный восход солнца - к резкому изменению погоды.

20 апреля христиане чтят память епископа Георгия (Юрия) Митиленського и святых мучеников Руфина и Акилины. Католики почитают святых Агнессу и Чеслава. Сегодня День Ангела празднуют Агнесса, Даниил, Георгий, Егор, Акулина, Юрий, Левко, Леонтина, Прокопий, Руфин, Чеслав.