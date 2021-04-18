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20 апреля богат на именинников: кто празднует День Ангела

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20 апреля богат на именинников: кто празднует День Ангела
20 апреля именины отмечают Агнесса, Даниил, Георгий, Егор, Акулина, Юрий, Левко, Леонтина, Прокопий, Руфин, Чеслав. Фото: unsplash.com

20 апреля христиане чтят память епископа Георгия (Юрия) Митиленського и святых мучеников Руфина и Акилины. Католики почитают святых Агнессу и Чеслава.

Сегодня День Ангела празднуют Агнесса, Даниил, Георгий, Егор, Акулина, Юрий, Левко, Леонтина, Прокопий, Руфин, Чеслав. Gazeta.ua приводит значение имен.

Агнесса - имя греческого происхождения, означает "чистая, непорочная, святая". Честные, принципиальные и справедливые, часто вступают в спор, чтобы доказать свое. С возрастом характер их почти не меняется, разве что становится более покладистым. Взрослые обладательницы имени достаточно прозорливые, обмануть их трудно, если же уличат кого-то в обмане, то порвут с таким человеком все отношения. Внутренний мир Агнесс - духовный, светлый, они способны к самопожертвованию.

Даниил - в переводе с древнееврейского означает "Божий суд". В детстве - спокойный и добрый мальчик. Чуткий, но с хитринкой. Общительный, постоянно окружен друзьями. Даниил не выносит лжи, может даже вспылить, но тут же быстро отходит и зла долго не помнит.

Акулина, Килина. Это древнеримское имя можно перевести с латинского как "орлица". К нам пришло с христианством из Византии. Сначала было распространено в основном среди служительниц церкви, затем этим именем стали называть своих детей простые жители. Покровительницей имени является святая мученица Акилина Младшая. Обладательницы имени - страстные, влюбчивы, решительные и настойчивые. Для Акулины важнее всего успех в любви, а не в делах. Людей оценивает слишком положительно, из-за чего иногда страдает.

Лев. Происходит от греческого Лео, что означает "лев, царь зверей". Люди с именем Лев отличаются мудростью, честностью, благородством. Смелость, решительность и настойчивость в достижении цели помогают обладателям имени реализовывать намеченные планы. Люди любят иметь дело со Львами из-за присущей им ответственность - те всегда держат свое слово. Леонтина - женская форма имени Лев.

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Прокофий, Прокоп - имеет древнегреческие корни и означает "успешный, опережающий", "тот, что успевает". Прокопий имеет сильный, волевой характер. Является центром любой компании, явный лидер. Не терпит противоречий, всегда настаивает на своем. Уверенно идет к намеченной цели, с упорством преодолевает все сложности и препятствия. Очень самоуверен, иногда даже излишне. Умеет уважать чужое мнение, но предпочитает оставаться при своем. В любви не терпит измен, потому что сам всегда верен.

Руфин - имя происходит из Древней Греции, значит "рыжеволосый". Руфин высокодуховен, легко прощает, сопереживает, излишне великодушен. Ответственный, на него можно положиться. У обладателя этого имени прекрасно развиты интуиция и чутье, не стоит пытаться его обмануть, он не терпит лжи. Честолюбивый, уравновешенный, практичный. Избегает споров, конфликтов, приспосабливается к условиям и обстоятельствам. Сдержанный, серьезный человек, не проявляет эмоции, но обладает чувством юмора и иронией.

Чеслав - славянское имя, образованное из двух составных частей "честь" и "слава". Чеслав очень энергичный. Он всегда верен своим взглядам. В любой ситуации справедливость для Чеслава выступает на первом месте. Готов прийти на помощь беззащитным людям. Наделен сильной интуицией. Чеслав увлекается точными науками, ищет ко всему научный подход. Зато не наделен творческими способностями. Вся его жизнь стабильна и следует намеченному плану. На такого человека всегда можно положиться. Он редко проявляет эмоции, обычно суров и холоден к окружающим.

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Георгий, Егор, Юрий - родственные имена. Имеют одинаковое происхождение - от древнегреческих слов , "земля" и ergon, "работа". Поэтому дословно означает "земледелец". Несмотря на общие корни, имеют несколько разные черты.

Георгий - спокойный и рассудительный, умеет выслушать собеседника, и сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. Тщательно и серьезно относится к порученному делу.

Егор - старательный и трудолюбивый, но может быть упрямым и недоверчивым. Не переносит обмана - так можно потерять его расположение навсегда. Имеет хорошие деловые качества, способен правильно оценить обстоятельства и найти выход из затруднительного положения.

Юрий - спокойный, сосредоточенный на своем внутреннем мире. В детстве любит созерцать - например облака, проплывающие по небу. Трогательно относится к животным. Усидчивый и настойчив в достижении поставленной цели.

19 апреля отмечают именины Платониды, Яремы, Григория, Евтихия и Севастьяна. А также чтят память Мефодия Солунского, архиепископа Великой Моравии, и первоучителей славян.

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