Именинники 19 апреля: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

Сегодня, 19 апреля, чтят память Мефодия Моравского, а также отмечают именины Еремы, Григория, Севастьяна, Евтихия и Платониды.

Gazeta.ua предлагает узнать, откуда пошли и что означают имена сегодняшних именинников.

Мефодий. Мужское имя греческого происхождения, от Мефодий - "тот, кто любит порядок", "тот, кто следует". Человек с таким именем порядочный, последовательный, методичный, волевой. Дисциплинированный, законопослушный, действует в соответствии с общепринятыми нормами, даже если имеет собственное мнение по этому поводу. Имеет аналитический склад ума, отличной памятью, здоровое любопытство, развитую интуицию. Способен достичь высокого уровня профессионализма в медицине, юриспруденции, на производстве и административной работе. Главное - четко сформулировать цель. К числу серьезных недостатков его характера относится изменчивость настроения и непредсказуемость.

Автор: unsplash.com Платонида - "дальновидная, прозорливая"

Платонида. Женское имя, происходит от древнегреческого мужского имени Платон, что означает "широкий. Существуют также варианты перевода имени Платонида как" дальновидный "," прозорливая ". Женщину с таким именем люди воспринимают как уверенную, мужественную, сильную. Но на самом деле - достаточно уязвима, чувствительна и обеспокоена. Для нее очень важен комфорт, занимается потребностями своей семьи. Обладательница этого имени стремится к удовольствию и жизни в гармонии с дорогими людьми. Платонида, как правило, берет на себя ответственность в жизни или свое профессиональное развитие, или за семью. Смелая и амбициозная, проявляет активность и предприимчивость.

Ярема. Есть несколько версий происхождения имени - старославянский и семитский. Однако, похожи в том, что в имени Ярема я имя Бога. Примерно переводится как "Господь возвеличит". Прямолинейный и открытый, имеет характер бойца. Мальчик с этим именем обладает удивительной силой духа. У него развито чувство долга и ответственности за близких людей. Обладатель этого имени не терпит легкомыслия, хотя в глубине души может завидовать раскованности легкомысленных людей. В целом общение с ним не представляет особого труда - он практически всегда готов прийти на помощь, способен на сочувствие.

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Григорий. Христианское мужское имя, означает "внимательный, сосредоточенный", или "тот, кто не спит". Григории имеют горячий нрав. Нередко недостаток физической силы успешно компенсирует решительностью. Задетое самолюбие вызывает у него настолько сильные эмоции, что другие чувства, в том числе и чувство самосохранения, основательно притупляются. Впрочем, когда ярость проходит, он вряд ли будет долго хранить зло. Может лениться, если ему не интересно то, чем он занимается. Но стоит поставить цель, легко может преодолеть все препятствия в обучении или работе, и достичь хороших результатов. У многих Григориев горячность с возрастом несколько сглаживается, оставляя место самоуверенности и твердости характера.

Автор: unsplash.com Евтихий в переводе значит "жизнерадостный, счастливый"

Евтихий. Имя имеет греческое происхождение, дословно - "счастливый, веселый", "великодушный". Особенностью людей с именем Евтихий является высокая коммуникабельность. Дети с таким именем общительны и жизнерадостны, легко и часто заводят знакомства. В то же время, как правило, предпочитают "лучшему другу", ради которого готовы на все. В зрелом возрасте ничего кардинально не меняется, разве что появляется способность мыслить более широкими категориями. Решение принимает только после основательного анализа ситуации. Временные выгоды в расчет не берет, предпочитает долгосрочным отношениям и обязательствами - как в деловой, так и в личном плане.

Севастьян. Происходит от греческого "sebastos" - "высокочтимый, священный". Главная черта Севастьяна - упрямство. Несмотря на внешнюю безответственность и беспечность, на деле проявляет в характере твердость и импульсивность. Точно знает, что хочет получить от жизни. Этот человек идет прямо к мечте, и не повезет тому, кто встанет у него на пути. Окружение считает его эгоистом, потому что на большее ценит в жизни - себя, свои желания и мечты. Экстраверт, не боится угроз и не слышит просьб, однако остро нуждается быть любимым. Хочет быть первым во всем, неудачи могут надолго выбить из колеи. Обладает развитой интуицией, ответственный и сдержанный.

17 апреля по православному календарю вспоминают Иосифа Певца. В этот день начинали петь сверчки, а журавли подавали голос. Иосиф имел поэтический талант и составлял пения Богоматери, апостолу Варфоломею и святым угодникам. День Ангела празднуют Георгий, Иосиф, Иван, Николай и Мария.