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суббота, 17 апреля 2021 03:01

Имена дня: кого 17 апреля нужно поздравить

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Имена дня: кого 17 апреля нужно поздравить
В этот день начинали петь сверчки. Фото: pixabay.com

17 апреля по православному календарю вспоминают Иосифа Певца. В этот день начинали петь сверчки, а журавли подавали голос.

Иосиф имел поэтический талант и составлял пения Богоматери, апостолу Варфоломею и святым угодникам.

День Ангела сегодня празднуют Георгий, Иосиф, Иван, Николай и Мария.

Имя Георгий походит от древнегреческого слова "георгос" - "земледелец". Это хорошие собеседники и верные друзья, которые могут хранить секреты. Они дружелюбны и быстро забывают обиды. У них складывается счастливая супружеская жизнь. Однако Георгий не прощает лжи.

Иосиф с древнееврейского означает "увеличение", "прибыль". Он бывает раздражителен, но добрый и отзывчивый, всегда готов прийти на помощь. Любит детей и заботится о них всю жизнь. Но в первом браке редко находит счастье. Иосифы находят себя в музыке и других творческих профессиях.

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С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Имя Николай походит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Мария - женское имя библейского происхождения. Образовалось от Мириам - "горькая", "желательная", "беззаботная". Мария тяжело переживает негативные слова в ее адрес. Она старательная в учебе и упорна в работе. Любит чистоту и порядок во всем. Марии часто бывают одинокими, но все равно чувствуют себя гармонично. Они искренние и сочувствующие.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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Дата
17
апреля

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