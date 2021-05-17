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вторник, 18 мая 2021 06:31

Народные приметы 18 мая - сегодня узнаем, будет ли похолодание

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Народные приметы 18 мая - сегодня узнаем, будет ли похолодание
Сегодня сажают капусту. Фото: pixabay.com

18 мая в церкви почитают память великомученицы Ирины Македонской. В народе ее прозвали Рассадницей, ведь именно сегодня принято было высаживать рассаду, прежде всего капусты.

Сажали овощи исключительно женщины. Считалось, что если этим займется мужчина, то растения зацветут, а плодоносить не будут. Чтобы куры не выклевали капусту, при посадке не ели хлеба.

Вечером хозяйки в город выносили чугунок с крапивой, переворачивали его и вверх дном ставили на грядку. Верили, что это позволит защитить растения от насекомых.

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Народные приметы на 18 мая

Птицы перестали щебетать - жди грозу и дождь

Рассада впитывает много воды - будет сухой покос. Если, наоборот, почва не впитывает в себя воду, то летом будет много дождей

Непогода в этот день - будет урожай хлеба

Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается - скоро наступят холода. Если же он чистит перышки в воде, то будет теплая погода

Идет дождь с перерывами - жди ухудшения погоды

Большие облака движутся с Юга на Север - будет дождь ближайшее время

Кошка траву ест - скоро пойдет дождь

В полях много хвоща - соберете богатый урожай овса.

В день памяти святой Ирины принято молиться ей о даровании здоровья, крепкой семьи и рождения детей. На иконе ее изображают 19-летней - в возрасте принятия христианства. В правой руке держит крест, а левую прижимает к сердцу, иногда рядом изображают голубя.

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