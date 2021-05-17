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вторник, 18 мая 2021 03:00

Именинники 18 мая - кто сегодня празднует День Ангела

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Именинники 18 мая - кто сегодня празднует День Ангела
Сегодня именинники должны сходить в церковь и помолиться своему духовному наставнику. Фото: pixabay.com

18 мая должны поздравить знакомых Ирину, Иакова Алису, Фаину, Яна и Клавдию. Сегодня они празднуют именины.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о значении этих имен и главных чертах характеров их владельцев.

Имя Ирина имеет древнегреческое происхождение. Скорее всего, оно происходит от имени Eirene (Эйрена), принадлежавшего древнегреческой богини мира и спокойствия. Буквальную трактовку значение этого имени тоже звучит как мир и покой.

Ира смотрит на мир широко открытыми глазами и точно знает, чего она хочет достичь. Коммуникабельная и общительная, с легкостью находит общий язык с незнакомыми людьми. Но может обижаться даже на мелочи.

Имя Яков древнееврейского происхождения, означает пята.

У Якова развитый интеллект, он прагматик и на основе анализа способен предвидеть, что вскоре произойдет. Относится к холерическому типа личности, при этом наделен хитростью и умеет убеждать. Сам же Яков твердо и непоколебимо стоит на своих убеждениях и редко верит на слово.

Имя Алиса происходит из группы романо-германских языков он слова adal, что означает благородство. Есть еще версия появления имени Алиса от латинского слова alis - крылья.

Алиса отличается практичностью. Она честолюбива, ответственная, всегда поможет нуждающемуся. Обладательница этого имени не привыкла транжирить деньги, она тщательно продумывает желаемые покупки и практически никогда не приобретает лишнего.

Имя Фаина имеет греческие корни и в дословном переводе означает блестящий, сияющий, ассоциируется с восходящим солнцем.

Фаина - противоречивая натура, внешне производит впечатление инертной и малоподвижной, но на самом деле обожает быть в центре всеобщего внимания. Целенаправленная и способна, она всегда знает, чего хочет от жизни. Имеет взрывной характер.

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Имя Ян происходит от древнееврейского имени Иоанн, что означает Божья благодать. Но есть и другие гипотезы возникновения имя. У римлян было божество Янус, которое повелели солнцем и светом. Датчане и шведы интерпретируют имя Ян как защитник. Некоторые нации Востока трактуют его как существование.

Ян отличается своей воспитанностью и ерудициею. Легко уступит своим принципам. Иногда бывает чрезмерно эмоционален, но в целом - это оптимистичный человек, понимающий шутки. Постоянно хочет быть главным.

Имя Клавдия происходит от латинского слова "клаудиус" - хромой.

Клавдия умеет терпеливо переносить все невзгоды в жизни, никогда не обременяет окружающих своими проблемами и готова сама оказать посильную помощь человеку, попавшему в затруднительное положение. Экономная и предусмотрительная в мелочах. У Клавдии везде все складывается удачно: на работе, дома, в отношениях с близкими и соседями, но иногда ей вредит отсутствие женской хитрости.

В церкви сегодня чтят память великомученицы Ирины Македонской. Была дочерью македонского князя. Один из учеников апостола Павла крестил ее. Впоследствии она обратила в христианскую веру также своих родителей. Свою благочестивую жизнь Ирина закончила как Богу посвящена девица, которая правдоподобно прославила Господа мученической смертью.

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