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четверг, 10 июня 2021 06:30

Народные приметы 10 июня: сегодня нужно вспомнить мертвых

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Народные приметы 10 июня: сегодня нужно вспомнить мертвых
Сегодня украинцы оставляли всю домашнюю работу, посещали церковь. Фото: nne.ru

Сегодня православные верующие отмечают особый праздник Вознесение Господне. В народе считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето, становится по-настоящему жарко, отцветают сады.

Украинцы оставляли всю домашнюю работу, посещали церковь, ставили свечи за умерших родственников и просили прощения за причиненные обиды. После молитв накрывали праздничный стол, приглашали родственников и соседей.

По народному поверью, на Вознесение нельзя отказывать в помощи нуждающимся и путешественникам. Категорически запрещалось охотиться или иначе обижать животных. Нельзя было громко кричать, ругаться, сорить и плевать на землю. Люди верили, что сегодня Господь спускается к нам. Очень боялись разгневать его недобрыми делами.

Народные приметы на Вознесение

Если погода будет хорошая, то она продержится до Святого Михаила, то есть 21 ноября. Дождь, в свою очередь, предвещает болезни и плохой урожай.

Девушки гадали - заплетали в косы несколько веточек березы. Если веточки не завяли за 10 дней до Троицы, то в этом году стоит ждать свадьбы.

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Роса на Вознесение Господне считается целебной, а травы усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до наступления Ивана Купала, то есть 7 июля.

Вознесение Господне описано в Евангелии от Луки, Деяниях святых апостолов и коротко в окончании Евангелия от Марка.

После Воскресения Иисус Христос несколько раз появлялся апостолам и проповедовал Царство Божие. Это было не мираж, а свидетельство того, что Спаситель победил смерть. За 40 дней Господь призвал апостолов в пригород Иерусалима - Вифании. Там, на горе Елеон, они в последний раз встретятся с ним во плоти. Подняв руки, Он благословил учеников и вознесся на небо.

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