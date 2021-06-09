День Ангела 10 июня - кто празднует именины на Вознесение

10 июня в день Воскресения Господнее именины отмечают владельцы имен Дмитрий, Захар, Никита, Николай, Макар, Павел. Не забудьте поздравить причастных родных и друзей.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен и выбрать хорошее приветствие.

Автор: pixabay.com Не забудьте поздравить именинников

Имя Дмитрий имеет греческие корни, означает земледелец, плод земли. Известно его происхождения на Руси после принятия христианства, распространение оно получило и среди католиков. Этим именем называли своих сыновей князья и цари, и в настоящее время оно не теряет своей популярности.

Имя Захар древнееврейского происхождения и означает божья память. На Руси имя появилось после принятия христианства, оно пришло из Византии.

Имя Никита происходит из древнегреческого языка и означает победитель. Это имя отличается красивым звучанием и сильной энергетикой. Украинские родители часто выбирают это имя для новорожденных мальчиков.

Имя Макар переводе с древнегреческого означает блаженный, счастливый. Это имя является в святцах, так называли многих мальчиков, родившихся на Макаров день.

Имя Павел имеет древнеримское происхождение, означает маленький, незначительный, малыш. Есть мнение, что это имя трактуется как младший, было актуально при совпадении имен отца и сына.

Поздравление для именинников

Фото: forumsmile.ru

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!

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Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякий час, сохраняет от всего злого и поощряет на добрые дела.

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его за себя краснеть!

Сегодня православные верующие отмечают особый праздник Вознесение Господне. В народе считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето, становится по-настоящему жарко, отцветают сады. Украинцы оставляли всю домашнюю работу, посещали церковь, ставили свечи за умерших родственников и просили прощения за причиненные обиды. После молитв накрывали праздничный стол, приглашали родственников и соседей.