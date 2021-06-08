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среда, 09 июня 2021 03:00

День Ангела 9 июня: как удачно поздравить именинников
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Сегодня особенный праздник у владельцев имен Петр, Диана и Людмила. 9 чеврня они отмечают именины, поэтому не задьте поздравить причастных к этому родных и друзей.

Gazeta.ua предлагает читателям узнать значение этих имен и выбрать интересное приветствие для их владельцев.

Имя Петр появилось впервые в Древней Греции и в переводе с греческого оно означает "камень", "скала", его трактуют и как "непоколебимый", "твердый".

Поздравления для Петра

***

Петр, с Днем ангела тебя!
С праздником поздравляю,
От себя тебе желаю:
солнечных дней,
верных друзей,
уюта всегда.
Улыбки в глазах,
удачи в делах,
тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Имя Петр - значит "камень"
С именинами поздравим
И желаем смелым быть,
Быть желанным и отважным,
Быть серьезным, мудрым быть,
Никогда не знать печалей
Улыбаться, жизнь любить!

Автор: liza.ua
  Открытки для Петра
Открытки для Петра
Автор: liza.ua
  Открытки для Петра
Открытки для Петра

Имя Диана латинского происхождения. С латинского языка "Divina" переводится как "божественная", "богиня". В древнеримской мифологии была Диана - богиня растительного и животного мира, охоты.

Поздравления для Дианы

***

Поздравить Вас, Диана, я спешу,
Ведь сегодня у Вас именины!
Пожелать Вам надежды хочу,
Будьте счастливы, всеми любимы!

И пускай Вас на этой Земле
Никогда не тревожат печали!
Дотянитесь руками к мечте,
Чтобы лучшее в жизни узнали!

***

Нет имени прекрасней, чем Диана,
Нет девушки прекраснее, чем ты.
В День ангела, любимая, желаю
Тебе я исполнения мечты.

Из жизни всё плохое пусть исчезнет,
Растаяв, как весною рыхлый снег.
Становится пусть каждый миг чудесным,
И счастье станет другом пусть навек.

Автор: maximum.fm
  Открытки для Дианы
Открытки для Дианы
Автор: topkartinki.ru
  Открытки для Дианы
Открытки для Дианы

Имя Людмила имеет славянские корни и состоит из двух частей: "народ" (то есть "люди", "народ") и "мыла" (т.е. "мыла", "желательно", "что нравится"). Таким образом, Людмила буквально означает "милая людям", "девушка что нравится окружающим".

Поздравления для Людмилы

***

Люда, ангел твой сегодня
Пусть спускается с небес,
Милость он несет Господню,
Счастья - бесконечный лес.
Я добра тебе желаю,
Никогда не унывать,
Жить любя и процветая,
И, конечно, меру знать!

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***

Людмила, ты - милая людям,
И это, конечно же, правда.
Так пусть и судьба к тебе будет
Приветлива и понятна.
Сегодня - твои именины,
И вновь смс-ку пишу я.
Желаю быть мудрой и сильной,
Счастливой. Люблю и целую!

Автор: ukraine-live.com
  Открытки для Людмилы
Открытки для Людмилы
Автор: tviysvit.com.ua
  Открытки для Людмилы
Открытки для Людмилы
Сегодня в православные церкви отмечают день святого Иоанна Русского. Он родился 1690-го в Херсонской области. Святой прославился устойчивостью в вере во время турецкого плена, когда большинство удержанных не выдержали мучений палачей и приняли ислам.
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