День Ангела 9 июня: как удачно поздравить именинников

Сегодня особенный праздник у владельцев имен Петр, Диана и Людмила. 9 чеврня они отмечают именины, поэтому не задьте поздравить причастных к этому родных и друзей.

Gazeta.ua предлагает читателям узнать значение этих имен и выбрать интересное приветствие для их владельцев.

Имя Петр появилось впервые в Древней Греции и в переводе с греческого оно означает "камень", "скала", его трактуют и как "непоколебимый", "твердый".

Поздравления для Петра

***

Петр, с Днем ангела тебя!

С праздником поздравляю,

От себя тебе желаю:

солнечных дней,

верных друзей,

уюта всегда.

Улыбки в глазах,

удачи в делах,

тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Имя Петр - значит "камень"

С именинами поздравим

И желаем смелым быть,

Быть желанным и отважным,

Быть серьезным, мудрым быть,

Никогда не знать печалей

Улыбаться, жизнь любить!

Автор: liza.ua Открытки для Петра

Автор: liza.ua Открытки для Петра

Имя Диана латинского происхождения. С латинского языка "Divina" переводится как "божественная", "богиня". В древнеримской мифологии была Диана - богиня растительного и животного мира, охоты.

Поздравления для Дианы

***

Поздравить Вас, Диана, я спешу,

Ведь сегодня у Вас именины!

Пожелать Вам надежды хочу,

Будьте счастливы, всеми любимы!

И пускай Вас на этой Земле

Никогда не тревожат печали!

Дотянитесь руками к мечте,

Чтобы лучшее в жизни узнали!

***

Нет имени прекрасней, чем Диана,

Нет девушки прекраснее, чем ты.

В День ангела, любимая, желаю

Тебе я исполнения мечты.

Из жизни всё плохое пусть исчезнет,

Растаяв, как весною рыхлый снег.

Становится пусть каждый миг чудесным,

И счастье станет другом пусть навек.

Автор: maximum.fm Открытки для Дианы

Автор: topkartinki.ru Открытки для Дианы

Имя Людмила имеет славянские корни и состоит из двух частей: "народ" (то есть "люди", "народ") и "мыла" (т.е. "мыла", "желательно", "что нравится"). Таким образом, Людмила буквально означает "милая людям", "девушка что нравится окружающим".

Поздравления для Людмилы

***

Люда, ангел твой сегодня

Пусть спускается с небес,

Милость он несет Господню,

Счастья - бесконечный лес.

Я добра тебе желаю,

Никогда не унывать,

Жить любя и процветая,

И, конечно, меру знать!

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***

Людмила, ты - милая людям,

И это, конечно же, правда.

Так пусть и судьба к тебе будет

Приветлива и понятна.

Сегодня - твои именины,

И вновь смс-ку пишу я.

Желаю быть мудрой и сильной,

Счастливой. Люблю и целую!

Автор: ukraine-live.com Открытки для Людмилы

Автор: tviysvit.com.ua Открытки для Людмилы Сегодня в православные церкви отмечают день святого Иоанна Русского. Он родился 1690-го в Херсонской области. Святой прославился устойчивостью в вере во время турецкого плена, когда большинство удержанных не выдержали мучений палачей и приняли ислам.