Народные приметы 10 июля: сегодня есть способ увеличить доходы

В июле шли дожди и заготовленное сено часто намокало и гнило. Фото: pixabay.com

В народе 10 июля отмечается день Самсона Сеночного или сеногной. В этот период шли частые дожди и заготовленное сено намокало и гнило.

Самсон является сыном благочестивых и богатых римлян. Он в свое время получил хорошее образование и, в частности, изучал врачебное искусство. Благодаря доброму сердцу, он безвозмездно помогал больным людям. Когда родители Самсона умерли, то он освободил всех рабов.

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Люди верили если на святого Самсона пойдет дождь, то все лето, что осталось, будет мокрым. В этот день нельзя никому отказывать в помощи, особенно путешественникам. Не стоит скупиться, если подаете милостыню. Считается, что чем больше вы отдадите в этот день - тем больше будет ваш доход. И наоборот.

Народные приметы 10 июля

Идет дождь - мокрая погода продержится еще 7 недель.

Ясно и солнечно - следующие 7 недель будут без дождя.

Скошенная трава зеленая - к хорошему урожая гречки, почернела - к урожаю проса.

Если на конском щавеле выступает сок каплями, то вскоре начнутся дожди

Если облака с запада - то ожидаются грозы.

Если облака с севера, то будет жара и засуха в ближайшие дни.

В православной церкове 10 июля отмечают память святого Самсона, который всю жизнь посвятил медицине. Самсон не мог равнодушно смотреть на страдания, поэтому в своем доме принимал всех больных и бедных. Милосердно оказывал им необходимый уход, а также утешение в молитве и вере.