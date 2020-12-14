 
Ексклюзивы
1/5
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 315
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 234
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 630
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1224
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 675
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4446
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4725
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1665
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 567
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3483
Фото
Все фото
6
3
6
12
5
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Ведущая Хвостова попробовала самое известное развлечение острова Мадейра
Ведущая Хвостова попробовала самое известное развлечение острова Мадейра
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Команда тревел-шоу нашла &quot;Пирамиду Солнца&quot; в Боснии и Герцеговине
Команда тревел-шоу нашла "Пирамиду Солнца" в Боснии и Герцеговине
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 369
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 828
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 288
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2259
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1089
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 63
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
понедельник, 14 декабря 2020 21:55

Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
6

  Комментировать

В некоторых городах Польши за содержание собаки нужно платить налог, примерно 950 гривен в год
Фото: lytvynovaa
В некоторых городах Польши за содержание собаки нужно платить налог, примерно 950 гривен в год
В некоторых городах Польши за содержание собаки нужно платить налог, примерно 950 гривен в год
В некоторых городах Польши за содержание собаки нужно платить налог, примерно 950 гривен в год
В некоторых городах Польши за содержание собаки нужно платить налог, примерно 950 гривен в год

Татьяна Литвинова, проживающая в городе Лодзь, имеет домашнего пса. Женщина была удивлена, что в Польше нужно платить налог на домашнее животное и немалый.

"Оплата за содержание собак, так называемый "собачий налог" - это налог, который нужно платить ежегодно в Польше, и я не шучу", - говорит Татьяна.

Плата за владение собакой была введена в 1991 г.. законом " О местных налогах и сборах".

Каждая собака устанавливает свою квоту, но она не должна быть ниже 121 PLN в год на 1 собаку, если у вас две собаки вы заплатите больше.

"Я промониторила ситуацию и оказалось, что налог есть не для всех городов. Например, в Лодзи его нет. О том, что вам нужно уплатить налог, должен сказать ветеринар, когда трогаете животное", - говорит Татьяна.

В этом году за домашнее животное нужно оплатить примерно 950 гривен. Плата вносится до апреля следующего года. Если не оплатить, то будет начисляться пеня, примерно 10% ежемесячно.

"Интересно, что если пес родился во второй половине года то действует скидка и владельцу нужно платить только половину годовой платы", - говорит украинка.

От налогов также освобождают людей с инвалидностью, в которых пес является помощником. Люди, которые самостоятельно ведут хозяйство, дипломатические работники и фермеры, работники консульских учреждений. При этом коты, рыбки или другие животные не облагаются налогом.

В Нидердандах облагаются налогом даже коты, черепахи и другие животные. Об этом рассказывает Бану Хамраева из Днепра, которая вместе с мужем и двумя сыновьями живет в городе Халмере. Сумма зависит от породы, размера животного. Кошку или щенка нужно зарегистрировать, сделать прививку. Обязательно животному вживят под кожу чип.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 19584
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 7 Просмотров: 12890
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 12663
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11954
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 10944
Общество
Рассказали, как МП с помощью шантажа удерживает общины в своей юрисдикции
Рассказали, как МП с помощью шантажа удерживает общины в своей юрисдикции
 Просмотров: 324
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки
3
 Просмотров: 720
Рассказали о последствиях непогоды на Сумщине
Рассказали о последствиях непогоды на Сумщине Просмотров: 207
Как получить компенсацию за травму на улице во время гололеда
Как получить компенсацию за травму на улице во время гололеда Просмотров: 207
Ведущая Хвостова попробовала самое известное развлечение острова Мадейра
Ведущая Хвостова попробовала самое известное развлечение острова Мадейра
6
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
7
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
6
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
4
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 54377
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть