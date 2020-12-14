Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше

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Татьяна Литвинова, проживающая в городе Лодзь, имеет домашнего пса. Женщина была удивлена, что в Польше нужно платить налог на домашнее животное и немалый.

"Оплата за содержание собак, так называемый "собачий налог" - это налог, который нужно платить ежегодно в Польше, и я не шучу", - говорит Татьяна.

Плата за владение собакой была введена в 1991 г.. законом " О местных налогах и сборах".

Каждая собака устанавливает свою квоту, но она не должна быть ниже 121 PLN в год на 1 собаку, если у вас две собаки вы заплатите больше.

"Я промониторила ситуацию и оказалось, что налог есть не для всех городов. Например, в Лодзи его нет. О том, что вам нужно уплатить налог, должен сказать ветеринар, когда трогаете животное", - говорит Татьяна.

В этом году за домашнее животное нужно оплатить примерно 950 гривен. Плата вносится до апреля следующего года. Если не оплатить, то будет начисляться пеня, примерно 10% ежемесячно.

"Интересно, что если пес родился во второй половине года то действует скидка и владельцу нужно платить только половину годовой платы", - говорит украинка.

От налогов также освобождают людей с инвалидностью, в которых пес является помощником. Люди, которые самостоятельно ведут хозяйство, дипломатические работники и фермеры, работники консульских учреждений. При этом коты, рыбки или другие животные не облагаются налогом.

В Нидердандах облагаются налогом даже коты, черепахи и другие животные. Об этом рассказывает Бану Хамраева из Днепра, которая вместе с мужем и двумя сыновьями живет в городе Халмере. Сумма зависит от породы, размера животного. Кошку или щенка нужно зарегистрировать, сделать прививку. Обязательно животному вживят под кожу чип.