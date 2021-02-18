На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы "Беркута"

Фото: Валерий Шмаков

Накануне Дня Героев Небесной сотни в Доме офицеров во Львове открылась выставка "Революция достоинства: вспышки памяти". Целью выставки является напомнить людям о Майдане, выдающимся событии новейшей истории.

Организатором экспозиции выступил Музей Достоинства во Львове. Присоединился также Львовский исторический музей, в фондах которого есть вещи с Майдана.

Здесь представлены личные вещи участников Революции Достоинства и те, которые были символами сопротивления режиму: щиты, каски, дубинки, флаги, бронежилеты и коктейли молотова. На отдельном стенде лежат боеприпасы, которыми спецподразделение милиции "Беркут" стреляли по протестующим.

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Построили и импровизированную баррикаду. Отдельный угол посвятили медикам Майдана, которые спасали раненых.

Также впервые представили фотографии из личной коллекции Сергея Фомы, фронтмена группы "Мандри". Кроме этого, выставленные фотографии Максима Дондюка, киевских фотографов Юрия Чефонова и Владимира Клищевского и фото из коллекции майдановцев из Львова Олега Трайдакала.

"Организовать выставку помогло много неравнодушных. Участники Революции Достоинства приносили вещи, которые сохранили с Майдана. Для того, чтобы как можно больше людей увидело, что для них было ценным. Приносят до сих пор. Буквально сегодня человек принес свой шлем, который весь в копоти. Интересным артефактом является расплавленное в пожаре стекло из Дома профсоюзов в Киеве, - говорит дочь Героя Небесной сотни Андрея Дигдаловича и руководитель Музея Достоинства Андриана Дигдалович.

Выставка будет экспонироваться 2 месяца, в течение которых здесь будут проводить экскурсии для школьников, показы документальных фильмов и дискуссии.

Национальный музей Революции достоинства в январе 2021 года начал проект "День рождения Героя". Целью является чествование каждого из Небесной сотни. Чтоб таким образом выразить Небесной сотне благодарность за их гражданский выбор и героический подвиг. В день рождения Героя Небесной сотни сотрудники музея будут устанавливать портреты и цветы.