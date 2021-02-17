Адвокат семей Небесной сотни раскритиковал постановление о Революции достоинства

295 депутатов поддержали постановление, определяющее значение Революции Достоинства

Постановление Верховной Рады о Революции достоинства не имеет практического значения. Похоже, будто депутатов консультируют психологи из шоу-бизнеса. Такие действия рассчитаны на граждан, которые критически не мыслят, рассказал Gazeta.ua адвокат родственников погибших майдановцев Виталий Тытыч.

"Применение мема "расследование" вообще недопустимо через 7 лет после совершения этих преступлений. Это вводит в заблуждение наших сограждан. Все давно расследовано и передано в суд. По основным эпизодах - еще 2015 года. Я бы хотел от той же Верховной Рады принятия конкретного законодательства, которое даст возможность должным образом рассмотреть в суде все эти преступления. То есть провести судебную реформу. Зато 7 лет делается обратное. Законы в Украине, каковы бы они ни были, не имеют практического применения. Потому что их обязательность нивелируется отсутствием наказания. Могут еще несколько раз принять подобное постановление", - добавляет Тытыч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В суд отправили первое обвинение по делам Майдана

Постановление называет Революцию достоинства одним из ключевых моментов становления государства и выразителем национальной идеи свободы. Подчеркивает недопустимость промедления с расследованием дел Майдана, важности памяти о Героях Небесной сотни, недопустимости узурпации власти. Осуждает режим президента Виктора Януковича и противоправную деятельность отдельных правоохранителей, военнослужащих, прокуроров, судей и других должностных лиц. Подчеркивает важность мирных собраний и недопустимость произвола, важность европейских ценностей как фундамента государства.