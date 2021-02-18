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четверг, 18 февраля 2021 04:06

Напомнил о своем существовании на годовщину расстрелов. Янукович рассказал свою версию событий на Майдане

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Напомнил о своем существовании на годовщину расстрелов. Янукович рассказал свою версию событий на Майдане
Янукович прокомментировал расстрелы на Евромайдане. Фото: РБК

Беглый президент Виктор Янукович на годовщину расстрелов на Майдане в который раз назвал события Революции Достоинства "государственным переворотом".

"Верховная Рада сегодня приняла постановление о так называемой "революции достоинства", в реальности - вооруженный государственный переворот 2014 года. Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его победителей и побежденных", говорится в заявлении, обнародованном его адвокатом Виталием Сердюком.

Также он заявил, что большинство украинцев знает, кто развязал события в Крыму и на Донбассе.

В лучших традициях русской пропаганды, беглый президент утверждает, что "иностранцы диктуют власти свои условия".

Кроме того, Янукович не забыл упомянуть и о "разрушенной экономике", однако вне его внимания остается тот факт, что Россия развязала войну на Донбассе, что прямо отразилось на состоянии украинской экономики.

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Накануне в Верховной Раде события 2013-2014 годов признали одним из ключевых моментов украинского государства.

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