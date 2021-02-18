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четверг, 18 февраля 2021 14:24

Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства

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Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства
Образовательные учреждения и организации, которые занимаются просветительской работой, могут обратиться в музей и получить видео для распространения на своих ресурсах. Фото: "УНИАН"

Накануне Дня Героев Небесной сотни Национальный музей Революции достоинства презентовал образовательный ролик "Люди создают историю".

Видеоролик послужит дополнительным источником материала для учителей истории и родителей, которые хотят рассказать детям о Революции достоинства, сообщает пресс-служба музея.

"Видео создано прежде всего для школьников. Оно обрисовывает историю, что поможет сформировать целостное представление о значении и ценностях Революции достоинства. Рассказывает, что побудило украинцев выйти на Майдан, какие изменения претерпело их сознание и как события повлияли на будущее страны. Чрезвычайно важно, какое представление о событиях Майдана имеет новая генерация украинской молодежи. Большинство лично не знают или почти не помнят, что происходило в те дни", - говорится в сообщении.

Образовательные учреждения и организации, которые занимаются просветительской работой, могут обратиться в музей и получить видео для распространения на своих ресурсах.

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Национальный музей Революции достоинства в январе 2021 года начал проект "День рождения Героя". Целью является чествование каждого из Небесной сотни. Чтоб таким образом выразить Небесной сотне благодарность за их гражданский выбор и героический подвиг.
В день рождения Героя Небесной сотни сотрудники музея будут устанавливать портреты и цветы.

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