 
Ексклюзивы
1/5
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 639
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 90
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 225
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 846
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 621
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2871
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 261
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2259
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
4
3
6
4
7
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Видео
Все видео
Кинофестиваль Docudays UA объявил фильмы национального конкурса
Кинофестиваль Docudays UA объявил фильмы национального конкурса
Один из лучших фильмов XXI в. покажут в Украине
Один из лучших фильмов XXI в. покажут в Украине
Сняли кино о буллинге в Украине
Сняли кино о буллинге в Украине
Объявили дату выхода украинского спортивного фильма - трейлер
Объявили дату выхода украинского спортивного фильма - трейлер
Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы
Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 621
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 513
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2259
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 495
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 54
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
вторник, 16 февраля 2021 18:34

Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
4

  Комментировать

Художница, автор проекта "Сторожа" Виктория Романчук сыграла в клипе "Сторожа Достоинства"
Фото: Богдан Пошивайло
Композитор Роман Коляда написал песню "Сторожа Достоинства" и исполнил ее вживую в клипе
Композитор Роман Коляда написал песню "Сторожа Достоинства" и исполнил ее вживую в клипе
Композитор Роман Коляда написал песню "Сторожа Достоинства" и исполнил ее вживую в клипе

В сети вышел клип "Сторожа Достоинства", посвященный Героям Небесной сотни. Создан при поддержке и участии Национального музея Революции достоинства.

Режиссер - Дарья Кульчицкая. Композитор - Роман Коляда. В видео играет на пианино в 3 локациях Киева над местами расстрелов.

По словам создателей, клип не о конкретном человеке, а в память о всей Небесной сотне. Это часть проекте "Характеры Достоинства" - серии роликов о том, какими герои Майдана были в жизни. Коляда - автор и исполнитель музыки для цикла воспоминаний.

"Была идея представить отдельно музыку, созданную для "Характеров Достоинства". Ведь способна пробуждать в людях эмоции. Сама идея композиций, посвященных героям Небесной сотни - глубокая и ценная, - говорит Ольга Сало, заместитель генерального директора по развитию и культурно-просветительской работе. - Делали клип, чтобы представить общественности музыкальный альбом Коляды. Видеоряд добавляет настроение всему сборнику. А работы Виктории Романчук из проекта "Сторожа" идеально накладываются на музыку".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции

Художница Виктория Романчук исполнила в клипе главную роль. Она - автор проекта "Сторожа", состоящего из 12 образов-полотен. Выставку в прошлом году организовывал Национальный музей Революции достоинства.

"Это новейшее видение апостолов, проповедников настоящего, тех, кому стоит подражать, - говорит Виктория Романчук. - Сторожа у каждого своя. Убитые на войне. Расстрелянные на Майдане. Истребленные и забытые. Все, кто совершил величайший подвиг: отдал жизнь за близких. Это наша опора и охрана. Те, кому можно верить".

Клип "Сторожа Достоинства" снимали 2 недели назад. От возникновения идеи до съемок прошло 4 дня.

"Характеры Достоинства" - совместный проект Национального музея Революции достоинства и ОО "Семья Героев Небесной Сотни". Начался 3 года назад. В лаконичной форме рассказывает о жизни героев Майдана. На сегодня имеет 38 роликов. Видео продолжительностью от 1,5 до 3 мин. рассказывают об их детстве, поступках, отношениях с близкими, мечтах и стремлениях. Рассказы родственников призваны напомнить о цене свободы и ответственности за ее сохранение. Автор идеи и режиссер - Дарья Кульчицкая. Музыку написал и сыграл Роман Коляда.

"Проект показывает, что погибшие не являются статистикой. Это люди, у которых были родители и дети, - говорит Дарья Кульцичка. - Мне хотелось, чтобы все познакомились с ними не просто как с героями. А увидели такими, какими их знали близкие. Многогранными, интересными, мудрыми, настоящими. Важно, чтобы память о них сохранялась через годы".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Королевские зубы начали ставить всем

Создали первую электронную доску объявлений

Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 36253
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 29998
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 23239
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 14364
Аппетитная австралийка взбудоражила сеть голыми фото
Аппетитная австралийка взбудоражила сеть голыми фото
14
 Просмотров: 12123
Культура
Показали клип певицы Dua Lipa, который сняли в Киеве
Показали клип певицы Dua Lipa, который сняли в Киеве Просмотров: 81
Книжка Сергія Жадана потрапила у фінал престижного конкурсу
Книжка Сергія Жадана потрапила у фінал престижного конкурсу Просмотров: 81
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
 Просмотров: 126
Кинофестиваль Docudays UA объявил фильмы национального конкурса
Кинофестиваль Docudays UA объявил фильмы национального конкурса
 Просмотров: 72
Один из лучших фильмов XXI в. покажут в Украине
Один из лучших фильмов XXI в. покажут в Украине
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
18
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
7
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
3
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Голосов: 34
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть