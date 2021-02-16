Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни

Фото: Богдан Пошивайло

В сети вышел клип "Сторожа Достоинства", посвященный Героям Небесной сотни. Создан при поддержке и участии Национального музея Революции достоинства.

Режиссер - Дарья Кульчицкая. Композитор - Роман Коляда. В видео играет на пианино в 3 локациях Киева над местами расстрелов.

По словам создателей, клип не о конкретном человеке, а в память о всей Небесной сотне. Это часть проекте "Характеры Достоинства" - серии роликов о том, какими герои Майдана были в жизни. Коляда - автор и исполнитель музыки для цикла воспоминаний.

"Была идея представить отдельно музыку, созданную для "Характеров Достоинства". Ведь способна пробуждать в людях эмоции. Сама идея композиций, посвященных героям Небесной сотни - глубокая и ценная, - говорит Ольга Сало, заместитель генерального директора по развитию и культурно-просветительской работе. - Делали клип, чтобы представить общественности музыкальный альбом Коляды. Видеоряд добавляет настроение всему сборнику. А работы Виктории Романчук из проекта "Сторожа" идеально накладываются на музыку".

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Художница Виктория Романчук исполнила в клипе главную роль. Она - автор проекта "Сторожа", состоящего из 12 образов-полотен. Выставку в прошлом году организовывал Национальный музей Революции достоинства.

"Это новейшее видение апостолов, проповедников настоящего, тех, кому стоит подражать, - говорит Виктория Романчук. - Сторожа у каждого своя. Убитые на войне. Расстрелянные на Майдане. Истребленные и забытые. Все, кто совершил величайший подвиг: отдал жизнь за близких. Это наша опора и охрана. Те, кому можно верить".

Клип "Сторожа Достоинства" снимали 2 недели назад. От возникновения идеи до съемок прошло 4 дня.

"Характеры Достоинства" - совместный проект Национального музея Революции достоинства и ОО "Семья Героев Небесной Сотни". Начался 3 года назад. В лаконичной форме рассказывает о жизни героев Майдана. На сегодня имеет 38 роликов. Видео продолжительностью от 1,5 до 3 мин. рассказывают об их детстве, поступках, отношениях с близкими, мечтах и стремлениях. Рассказы родственников призваны напомнить о цене свободы и ответственности за ее сохранение. Автор идеи и режиссер - Дарья Кульчицкая. Музыку написал и сыграл Роман Коляда. "Проект показывает, что погибшие не являются статистикой. Это люди, у которых были родители и дети, - говорит Дарья Кульцичка. - Мне хотелось, чтобы все познакомились с ними не просто как с героями. А увидели такими, какими их знали близкие. Многогранными, интересными, мудрыми, настоящими. Важно, чтобы память о них сохранялась через годы".