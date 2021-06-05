На Украину надвигаются грозы

Погода будет дождливой. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 июня, в Украину придет циклон и почти всю следующую неделю погода будет неустойчивой.

Местами возможны дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в воскресенье и понедельник, 6 и 7 июня, существенно не изменится, будет умеренно тепло. Ночью +8...14°C, днем ​​+17...23°C, в западных и южных областях до +26°C.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части - юго-западный, 7-12 м/с.

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В Киеве 6 июня местами небольшой дождь. Днем 7 июня умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +12...14°C, днем ​​+20...22°C.

В ночь на пятницу 4 июня Мариуполь накрыло обильными осадками, водой залило улицы во всех районах города. Вследствие мощных ливней подтоплены частные дома и подъезды многоэтажек. На дорогах произошло немало аварийных ситуаций. За ночь уровень осадков, выпавших на Мариуполь, составил 26 мм при месячной норме 43 мм.