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пятница, 04 июня 2021 16:12

Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
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В ночь на пятницу 4 июня Мариуполь накрыло обильными осадками, водой залило улицы во всех районах города.

Вследствие мощных ливней подтоплены частные дома и подъезды многоэтажек. На дорогах произошло немало аварийных ситуаций.

О последствиях непогоды пишут мариупольские городские СМИ.

Мариуполь оказался затопленным в результате мощных ливней
Фото: 0629.com.ua
Мариуполь оказался затопленным в результате мощных ливней
Мариуполь оказался затопленным в результате мощных ливней
Мариуполь оказался затопленным в результате мощных ливней
Мариуполь оказался затопленным в результате мощных ливней

За ночь уровень осадков, выпавших на Мариуполь, составил 26 мм при месячной норме 43 мм. При этом опасным считается уровень осадков от 15 мм, сказал на брифинге после заседания штаба чрезвычайной ситуации заместитель городского головы Михаил Когут.

Больше всего пострадали от подтопления районы с частной застройкой.

Так, жители поселка Лапино на окраине Мариуполя сообщают, что ночью стремительно начала прибывать вода, и утром затопило жилые дома. Высота воды кое-где превысила метр. Стихийное бедствие нанесло ущерб домашним хозяйствам - смыло огороды, залило теплицы. У некоторых хозяев погибла домашняя птица.

Почти из каждого района Мариуполя поступили сообщения о том, что из-за поврежденных крыш вода заливает квартиры в многоэтажках. Также жители массово сообщали, что заливает электрощитовые, происходят замыкания проводки.

Часть города в результате непогоды осталась без электроснабжения. За ночь в Мариуполе были обесточены 52 подстанции. Без света на 07:00 остались шесть тысяч абонентов в Центральном и Приморском районах. К ликвидации последствий подключены девять бригад, которые будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения.

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Кроме того, непогода повалила большие деревья. В районе проспекта Строителей вода вымыла почву из-под тротуара и вызвала просадку брусчатки.

В сети появилось видео, как общественный транспорт заливает водой - пассажиры едут, высоко поднимая ноги с затопленного пола.

Для устранения последствий непогоды в городе работают спасатели аварийно-водолазной службы и ДСНС. Работники ДТЭК также устраняют аварийные ситуации. По информации колл-центра, аварийно-восстановительные работы по электроэнергии в Центральном и Приморском районах продлятся ориентировочно до 20:00.

Ранее синоптики предупреждали, что пасмурная и дождливая погода не оставит Мариуполь до конца недели. 4 июня над городом наблюдается сильная облачность. В течение всего дня также ожидается небольшой дождь. Ночью 14 ° С, днем + 18 ° С.

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Дата
04
июня

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