"Много солнца и красивых облаков" - синоптик порадовала прогнозом

6 сентября в Украине будет сухо и солнечно. Фото: rykarpattya.org

В Украине 6 сентября будет сухая и солнечная погода. В некоторых областях возможны небольшие дожди.

"Много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с веяниям северо-восточного ветра, комфортная температура воздуха. Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе. И все", - написала в синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем в Украине ожидается +23...+29 градусов, на Западе +20...+24 градуса. В Киеве - около +24.

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На выходных - без особых изменений, только в воскресенье на западе пойдут грозовые дожди и похолодает.

"Работа, отдых, кутеж, встречи - все в радость благодаря погоде. Главное, ценить эту осеннюю роскошь и не поддаваться безобразным мыслям. Все равно у нас все будет по-нашему", - добавила Диденко.

Ближайшие 10 дней в Украине будет тепло и сухо. Местами, очень иногда, возможны грозы. Такой прогноз дали отечественные синоптики Укргидрометцентра.