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четверг, 05 сентября 2019 07:20

Осень набирает обороты: какой погоды сегодня ожидать украинцам

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5 сентября в центральных областях Украины, а также на юге и на севере ожидаются дожди с грозами, в остальных областях – сухо и тепло.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Осадки ожидаются в Сумской, Харьковской области, в Полтаве и Днепре в восточной Украине, и в Николаеве, Херсоне, а также Кропивницком. В Крыму - дожди с грозами. Температура на указанных территориях будет +23..+26°C.

В то же время прохладнее будет на Западе – во Львове и Луцке +21..+23°C, на остальных территориях правее Днепра немного теплее - +22..+24°C.

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В Донецке и Луганске по-прежнему летняя жара +28°C и сухо.

 
Неделя со 2 по 8 сентября окажется многообещающей. Это удачный период для ученых и открывателей.
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Дата
05
сентября

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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