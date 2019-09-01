Гороскоп на 2-8 сентября: астролог удивила прогнозом на первую неделю осени

Неделя со 2 по 8 сентября окажется многообещающей. Это удачный период для ученых и открывателей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Неделя принесет хорошие результаты. Повышайте квалификацию, идите на курсы вождения или иностранных языков, - говорит Максимова. - Обучение пойдет легко. Нельзя действовать необдуманно. Потеряете возможность достичь своей цели и уступите соперникам. Следите за графиком транспорта. Из-за опоздания на работе могут выписать выговор и снять премию. Помните, как учебный год начнете, так его и проведете ".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Пользуйтесь подсказками людей, которым вы не безразличны. Средств становится меньше. Но это не повод отказывать себе в мелочах. Развивайте отношения, которые начали летом.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Вместо того, чтобы решать проблемы, будете убегать от них. Достаточно избегать людей, которых хотите видеть. Встретьтесь, объясните все друг другу и прекратите отношения, которые для обоих стали обузой.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Постоянно что-то будет отрывать от работы и заставит отменить поездку на отдых. Не отказывайтесь от своих планов. Ведь именно в дороге будете встречать хороших людей, которые в дальнейшем станут друзьями.
Рак (22 июня - 22 июля)
Легко сможете достигать своей цели. Конкуренты останутся далеко позади. Целеустремленность и терпение помогут получить хорошие результаты. Налаженный бизнес будет давать хороший заработок.
Лев (23 июля - 23 августа)
Вовремя получите важную информацию и встретите нужных людей. Это неделя везения. Судьба вам улыбнется. Финансы будут поступать вовремя. Не стоит планировать поход по магазинам. Покупки не будут удачными.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Ваш дом - полная чаша. Празднуйте дни рождения, приглашайте в гости людей, которых любите и уважаете. Фортуна - на вашей стороне. Будут встречаться нужные люди, находиться вещи, в которых чувствуете потребность.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Не ускоряйте успех, потому что наоборот оттолкнете его от себя. Наслаждайтесь рабочим процессом. Результат приятно удивит. Не сплетничайте. Держите в тайне чужие секреты.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Будете иметь все для того, чтобы добиться своего. Но держите язык за зубами. Пожалеете, если похвалитеся своими успехами. Это время выгодных финансовых предложений. Рассмотрите их и примите мудрые решения.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Чрезмерные аппетиты удовлетворить не получится. Ограничьтесь необходимым минимумом. Избегайте финансовых споров. Проиграете. Не стоит рассчитывать, что семейное счастье придет само по себе. Поддерживайте хорошую погоду в доме.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Все будет приходить вовремя. Сможете чувствовать себя уютно, потому что отступят проблемы, которые преследовали летом. Оставайтесь благодарными друзьям и родне. Они будут делать все для того, чтобы вы стали счастливыми.
Водолей (21 января - 20 февраля)
С головой погрузитесь в свои дела. Вспомните о старом хобби. Редко будете отзываться на просьбу о помощи. Товарищи вас вряд ли поймут. Вам просто захочется уединиться. Останьтесь на выходные дома.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Придется держать оборону. Проявляйте стойкость, не бойтесь препятствий. Имейте ко всему собственное мнение и не позволяйте себя убедить. Ожидается стабильный доход. Присмотритесь к дополнительным источникам заработков.
Сколько еще продлится жара и не испортит ли погода праздника школьникам.
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