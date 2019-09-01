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воскресенье, 01 сентября 2019 20:00

Гороскоп на 2-8 сентября: астролог удивила прогнозом на первую неделю осени

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Гороскоп на 2-8 сентября: астролог удивила прогнозом на первую неделю осени
Начатое на этой неделе обучение пойдет легко. Фото: stb.ua

Неделя со 2 по 8 сентября окажется многообещающей. Это удачный период для ученых и открывателей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неделя принесет хорошие результаты. Повышайте квалификацию, идите на курсы вождения или иностранных языков, - говорит Максимова. - Обучение пойдет легко. Нельзя действовать необдуманно. Потеряете возможность достичь своей цели и уступите соперникам. Следите за графиком транспорта. Из-за опоздания на работе могут выписать выговор и снять премию. Помните, как учебный год начнете, так его и проведете ".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Пользуйтесь подсказками людей, которым вы не безразличны. Средств становится меньше. Но это не повод отказывать себе в мелочах. Развивайте отношения, которые начали летом.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вместо того, чтобы решать проблемы, будете убегать от них. Достаточно избегать людей, которых хотите видеть. Встретьтесь, объясните все друг другу и прекратите отношения, которые для обоих стали обузой.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Постоянно что-то будет отрывать от работы и заставит отменить поездку на отдых. Не отказывайтесь от своих планов. Ведь именно в дороге будете встречать хороших людей, которые в дальнейшем станут друзьями.

Рак (22 июня - 22 июля)

Легко сможете достигать своей цели. Конкуренты останутся далеко позади. Целеустремленность и терпение помогут получить хорошие результаты. Налаженный бизнес будет давать хороший заработок.

Лев (23 июля - 23 августа)

Вовремя получите важную информацию и встретите нужных людей. Это неделя везения. Судьба вам улыбнется. Финансы будут поступать вовремя. Не стоит планировать поход по магазинам. Покупки не будут удачными.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ваш дом - полная чаша. Празднуйте дни рождения, приглашайте в гости людей, которых любите и уважаете. Фортуна - на вашей стороне. Будут встречаться нужные люди, находиться вещи, в которых чувствуете потребность.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не ускоряйте успех, потому что наоборот оттолкнете его от себя. Наслаждайтесь рабочим процессом. Результат приятно удивит. Не сплетничайте. Держите в тайне чужие секреты.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Будете иметь все для того, чтобы добиться своего. Но держите язык за зубами. Пожалеете, если похвалитеся своими успехами. Это время выгодных финансовых предложений. Рассмотрите их и примите мудрые решения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Чрезмерные аппетиты удовлетворить не получится. Ограничьтесь необходимым минимумом. Избегайте финансовых споров. Проиграете. Не стоит рассчитывать, что семейное счастье придет само по себе. Поддерживайте хорошую погоду в доме.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Все будет приходить вовремя. Сможете чувствовать себя уютно, потому что отступят проблемы, которые преследовали летом. Оставайтесь благодарными друзьям и родне. Они будут делать все для того, чтобы вы стали счастливыми.

Водолей (21 января - 20 февраля)

С головой погрузитесь в свои дела. Вспомните о старом хобби. Редко будете отзываться на просьбу о помощи. Товарищи вас вряд ли поймут. Вам просто захочется уединиться. Останьтесь на выходные дома.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Придется держать оборону. Проявляйте стойкость, не бойтесь препятствий. Имейте ко всему собственное мнение и не позволяйте себя убедить. Ожидается стабильный доход. Присмотритесь к дополнительным источникам заработков.

Сколько еще продлится жара и не испортит ли погода праздника школьникам.

Автор: Gazeta.ua
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