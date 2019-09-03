Дождь, гроза и шквалы: каким областям не повезет с погодой

Автор: artfile.me Часть Украины накроют дожди с грозами

В Украину 3 сентября придет дожди, грозы и шквалы. Температура будет колебаться от +27° до +32°.

Осадки ожидают в западных, северных и Винницкой областях, на остальной территории - сухо, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северный, в восточной части и в южных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью +13°...+18°, на побережье морей до +21°; днем +26°...+32°, в западной части +20°.... +26°.

В Киеве 3 сентября ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +16°...+18°, днем ​​+28°...+30°.

Автор: Укргідрометцентр Несмотря на дожди, температура воздуха будет держать высокие отметки

Ураган Дориан, который накроет американский штат Флорида, может стать одним из сильнейших в истории США. Непогода придет в регион в воскресенье, 1 сентября.