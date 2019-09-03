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вторник, 03 сентября 2019 08:54

Дождь, гроза и шквалы: каким областям не повезет с погодой

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Автор: artfile.me
  Часть Украины накроют дожди с грозами
Часть Украины накроют дожди с грозами

В Украину 3 сентября придет дожди, грозы и шквалы. Температура будет колебаться от +27° до +32°.

Осадки ожидают в западных, северных и Винницкой областях, на остальной территории - сухо, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северный, в восточной части и в южных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью +13°...+18°, на побережье морей до +21°; днем +26°...+32°, в западной части +20°.... +26°.

В Киеве 3 сентября ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +16°...+18°, днем ​​+28°...+30°.

Автор: Укргідрометцентр
  Несмотря на дожди, температура воздуха будет держать высокие отметки
Несмотря на дожди, температура воздуха будет держать высокие отметки

Ураган Дориан, который накроет американский штат Флорида, может стать одним из сильнейших в истории США. Непогода придет в регион в воскресенье, 1 сентября.

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