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среда, 10 октября 2018 01:35

"Мне говорили, что я помесь быка и человека" - женщины-бодибилдеры рассказывают об оскорблениях в свой адрес
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"Мне говорили, что я помесь быка и человека" - женщины-бодибилдеры рассказывают об оскорблениях в свой адрес

Большинство людей ожидают, что женщины будут изящными и нежными. Женщины, которые не разделяют этой точки зрения, сталкиваются с оскорблениями, насмешками, унижениями. Физиолог Пьеро Галилео объясняет это тем, что накачанные мышцы исторически ассоциируются с мужчинами, потому что тестостерон помогает белкам превратиться в мышцы.

Женщины атлетического телосложения рассказали vicе.com с чем им приходится сталкиваться из-за своего тела.

Тереза Перес, бодибилдер

 

Фото Терези Перес

"Неприятные вещи обычно говорят другие женщины. Когда мне было 15 лет, моя мама ужаснулась, когда узнала, что я хочу заниматься тяжелой атлетикой. Она сказала, что я буду похожа на мужчину.

Как-то я прошла мимо группы женщин и услышала, что они назвали меня отвратительной. В другой раз зашла в магазин купить воды, там меня увидели двое ребят. Они начали подталкивать друг друга и хихикать.

 

Вообще, я к этому отношусь нормально. Я понимаю, что из-за своей внешности могу привлекать внимание. Но относиться с откровенным отвращением - другое дело. Если вам не нравится, как я выгляжу, не смотрите. Я не просила вашего внимания.

Считаю, что это проблема культуры. Большинство людей ожидают, что женщины будут спокойным и покорными, то же касается и женских тел. Мышцы ассоциируются с мужественностью. Но я себя считаю очень женственной".

Элли Мерино, инструктор пилатеса

 

Фото: Ч. Пахарес

"У меня много историй, когда мне приходилось терпеть обиды. Однажды у моего друга спросили, почему он общается с "этим трансвеститом", то есть со мной. Меня называли Робокопом. Мне также говорили: "Вы можете уложить меня одним ударом". Если откровенно, это злит, я действительно могу это сделать. Я думаю, девушки оскорбляют из-за ревности.

Но в один момент поняла: нужно перестать обращать на это внимание. Однако по-прежнему сталкиваюсь с некоторыми трудностями: трудно найти себе соответствующие джинсы из-за крупных голеней.

 

Когда я складываю что-нибудь тяжелое в машину, находятся ребята, которые подбегают ко мне и предлагают свою помощь. Когда я поворачиваюсь к ним, они видят мои бицепсы, и у них появляется или испуганное, или удивленное лицо, потому что внезапно они перестают себя чувствовать мужественными".

Рита Гарсиа Эрера, южно-европейская чемпионка по кроссфиту

 

Фото Риты Гарсиа Эрера

"Мое тело - результат моей работы и тренировок. Я много тренируюсь, чтобы улучшить показатели, а не чтобы накачать тело. Но одно естественно переливается в другое.

Мне много раз говорили, что я выгляжу как мужчина. Но я не обращаю на это внимания. Подобные вещи уже слышала. Однажды один парень сказал, что если его девушка станет такой же, как я, то он сразу с ней разойдется. Я считаю, что партнер должен любить человека не за тело, а за личность.

Мода и культура диктуют, что девушка должна быть стройной и аккуратной. Думаю, что сейчас все меняется".

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Т. Дж. Гарсия, физиотерапевт, спортсменка

 

Фото Г. Манера

"Мне говорили, что я помесь быка и человека, и никто из ребят никогда не захочет встречаться со мной. Как-то в аэропорту, меня приняли за мужчину, а контролер в билете поставил в графе "пол" - мужчина.

Такие комментарии и поведение проявляют предубеждения и страхи общества. Люди не понимают, что женщины могут иметь различные формы тела. Они боятся того, что отличается от общепринятых стандартов, а когда не могут на это влиять, начинают атаковать. Мы хотим судить других, когда надо сначала присмотреться к себе, а не лезть в чужие дела".

Чтобы нарастить хорошие мышцы, надо правильно тренироваться, есть и спать. Тренироваться весь день нельзя. Мышцы формируются, когда спортсмен отдыхает. Спать бодибилдерам надо не меньше 8 часов. Сон "ремонтирует" мышцы и позволяет им отдохнуть.

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