Минздрав сделал заявление касательно отмены карантина в Украине

Продолжительность карантина в Украине зависит от уровня вакцинации. Чем он выше, ты больше шансов, что снимут ограничения. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допустил возможность отмены карантина в Украине.

Для этого необходимо достичь высокого показателя вакцинации среди населения, заявил он во время выступления в Верховной Раде 28 января.

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В пример Ляшко привел опыт Великобритании. Подчеркнул, что нужно разъяснять преимущества вакцинации тем, кто еще сомневается, и достигать такого уровня прививок, как там.

"Сейчас мы наблюдаем их результаты отмены карантинных ограничений, и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине", - сказал Ляшко.

За прошедшие сутки, 27 января, в Украине диагностировали 34 408 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество заболевших за время пандемии в Украине. Умерли 144 больных. Выздоровели 6142 человека. На утро 28 января в Украине две области находятся в красной зоне карантина. Это Ивано-Франковская и Ровенская. На пороге покраснения еще сем регионов.