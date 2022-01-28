Цифры ужасают: коронавирус за сутки "скосил" рекордное количество украинцев

За прошедшие сутки, 27 января, в Украине диагностировали 34 408 новых случаев коронавируса. Это самое белое количество заболевших за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 5341 ребенок и 808 медработников.
Умерли 144 больных. Выздоровели 6142 человека, сообщила пресс-служба Минздрава.
Всего в Украине за все время пандемии заболели 3980610 человек. От осложнений недуга умерли 99882 пациента. Вылечились – 3 608 094.
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За прошедшие сутки 81 098 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу имеют 28185, вторую дозу – 27228. Дополнительную дозу укололи 705 гражданам, бустерную дозу – 24980.
"С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек. получили две дозы - 14 576 722 человека, Бустерной дозой вакцинировались 296 099 человек. Всего 30 166 832", - говорится в сообщении.
Больше новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях и Киеве.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 2384;
Винницкая область – 1505;
Волынская область – 682;
Днепропетровская область – 1523;
Донецкая область – 1383;
Житомирская область – 1988;
Закарпатская область – 889;
Запорожская область – 644;
Ивано-Франковская область – 2807;
Киевская область – 1188;
Кировоградская область – 181;
Луганская область – 557;
Львовская область – 2793;
Николаевская область – 598;
Одесская область – 2406;
Полтавская область – 1044;
Ровенская область – 1732;
Сумская область – 1689;
Тернопольская область – 1622;
Харьковская область – 1317;
Херсонская область – 784;
Хмельницкая область – 1865;
Черкасская область – 841;
Черновицкая область – 1088;
Черниговская область – 898.
На утро 28 января в Украине две области находятся в красной зоне карантина. Это Ивано-Франковская и Ровенская. На пороге покраснения еще два региона.
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