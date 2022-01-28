Цифры ужасают: коронавирус за сутки "скосил" рекордное количество украинцев

Защититься от заражения коронавирусом и минимизировать последствия в случае инфицирования помогает только вакцинация. Фото: Роман Балук, Львовский городской совет

За прошедшие сутки, 27 января, в Украине диагностировали 34 408 новых случаев коронавируса. Это самое белое количество заболевших за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 5341 ребенок и 808 медработников.

Умерли 144 больных. Выздоровели 6142 человека, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3980610 человек. От осложнений недуга умерли 99882 пациента. Вылечились – 3 608 094.

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За прошедшие сутки 81 098 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу имеют 28185, вторую дозу – 27228. Дополнительную дозу укололи 705 гражданам, бустерную дозу – 24980.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек. получили две дозы - 14 576 722 человека, Бустерной дозой вакцинировались 296 099 человек. Всего 30 166 832", - говорится в сообщении.

Больше новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях и Киеве.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2384;

Винницкая область – 1505;

Волынская область – 682;

Днепропетровская область – 1523;

Донецкая область – 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область – 889;

Запорожская область – 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область – 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область – 557;

Львовская область – 2793;

Николаевская область – 598;

Одесская область – 2406;

Полтавская область – 1044;

Ровенская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область – 784;

Хмельницкая область – 1865;

Черкасская область – 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область – 898.

На утро 28 января в Украине две области находятся в красной зоне карантина. Это Ивано-Франковская и Ровенская. На пороге покраснения еще два региона.