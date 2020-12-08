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вторник, 08 декабря 2020 16:38

Министр признался в нетрадиционной ориентации

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Министр признался в нетрадиционной ориентации
Министр пообещал поддерживать ЛГБТ-сообщество. Фото: slon.fr

Министр европейских дел Франции Клеман Бон публично признался в том, что он нетрадиционной ориентации.

Так Бон хотел поддержать ЛГБТ-сообщество и показать, что гомосексуальность - не помеха на пути к политической карьере.

Об этом он сказал в интервью французскому гей-журналу Têtu, передает "Европейская правда".

"Я гей, и для меня не проблема сказать об этом", - рассказал он.

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По словам министра, он будет поддерживать ЛГБТ-сообщество в Польше и организации по защите прав на аборт. Он намерен посетить польскую "зону, свободную от ЛГБТ" в начале следующего года.

"Я бы не хотел, чтобы люди говорили, что я борюсь против зон, свободных от ЛГБТ, потому что я гей. Было бы обидно сказать, что я веду эту борьбу за себя. Однако как у министра по европейским делам имею дополнительную ответственность. Я должен бороться за толерантность", - сказал министр.

Торгово-развлекательный центр столицы "Гулливер" в начале октября в течение недели светился цветами ЛГБТ-флага. Целью акции было привлечение внимания общества к теме видимости и принятия ЛГБТ.

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