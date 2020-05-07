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четверг, 07 мая 2020 11:09

Кто может прийти на замену Зеленскому: самое интересное в журнале "Країна"

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"Закон о рынке земли больше всего пошатнул рейтинг президента. Людям много лет навязывали: земля - единственное, что у нас осталось, ее скупят иностранцы. У большинства сформировалось устойчивое негативное отношение к продаже, - говорит в интервью журналу "Країна" социолог Владимир ПАНИОТТО.

- Зеленский не сможет удовлетворить всех своих избирателей. У них разные ожидания. Одни разочарованы, что не настроен на быстрое примирение с Россией. Другие - что недостаточно тянется в Европу. Продуцирует недовольство и телевизор. Зеленского критикуют и проевропейские, и пророссийские каналы. Между тем 70 процентов населения считают телевидение главным источником информации.

Конечно, у Зеленского много недостатков. Оппоненты пытаются снизить его рейтинг и критикуют заслуженно, но часто - и несправедливо. Как и Порошенко в свое время. Эта борьба опасна. Альтернативы Зеленскому пока нет, а люди не настроены выбирать старых политиков. Если его рейтинг уничтожат, то на смену может прийти условный Шарий.

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №18 (521) от 7 мая 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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