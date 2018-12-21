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пятница, 21 декабря 2018 16:01

"Кока-Кола" внедряет новую маркировку - "светофорную"

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&quot;Кока-Кола&quot; внедряет новую маркировку - &quot;светофорную&quot;
Отныне на бутылках производителя "Кока-Колы" можно будет увидеть цветные блоки. Фото: www.coca-cola.ua

Украинские потребители становятся более требовательными и многие уже взяли за привычку обращать внимание на то, из чего же состоит продукт или напиток, который они собираются купить. Как утверждают маркетологи, таких покупателей становится все больше, поэтому ответственные производители стремятся удовлетворить их потребности. Делая взвешенный выбор, потребитель хочет четко видеть, сколько сахара, соли, жиров и т.д. содержится в продукте. И желательно, чтобы он мог легко посчитать, сколько, скажем, стаканов напитка в день ему выпить.

В конце этого года "Кока-Кола" в Украине сделала шаг навстречу таким потребителям. На магазинных полках появились первые партии продукции с обновленной "светофорной" этикеткой. Отныне на бутылках этого производителя можно будет увидеть цветные блоки. Так как они могут быть только трех цветов - красного, желтого и зеленого - систему маркировки назвали светофорной. Блоки на этикетках показывают потребителю, какой процент сахара, соли, жиров и насыщенных жиров содержится в одной порции. Речь идет об одном стакане - 250 мл, а процент указан от суточной нормы потребления, которую рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Благодаря такому нововведению тому, кто делает осознанный выбор, теперь легче определить, сколько же любимого напитка ему лучше употребить в течение дня.

"Это инициатива частного бизнеса, максимально заботится о своих потребителях, это его глобальные обязательства. И такие обязательства компании берут на себя абсолютно добровольно", - подчеркивает руководитель "Лиги производителей продуктов питания" Геннадий Кузнецов.

Цели "Кока-Кола" в Украине совпадают с целями украинских законодателей - дать потребителю четкую достоверную информацию. Так, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов" (первое чтение он прошел летом). Закон требует достоверно информировать потребителей о содержании пищевых продуктов, устанавливает минимальный размер шрифта, обязывает давать о продукте более полную информацию и т.п. (информация на упаковке не может подаваться так, что ее трудно разобрать из-за маленького неразборчивого шрифта или плохого сочетания цвета букв с фоном). Он требует предоставлять информацию о пищевых добавках и вспомогательных веществах, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость, и это должно выделяться отдельным цветом.

"Кока-Кола" в Украине внедрила новую маркировку безотносительно к этим законодательным изменениям. Украинское законодательство не требует внедрения именно "светофорной" системы. Изменения в маркировке, которые инициирует "Кока-Кола", соответствуют и главной цели закона, и главной цели самой компании - донести информацию о продукте в максимально простой и доступной форме и сделать осознанный выбор.

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Дата
21
декабря

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