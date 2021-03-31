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Как правильно выбрать университет - советы эксперта

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- до 40 процентов студентов не уверены в том, что правильно поступили, выбирая университет и специальность, - говорит 32-летний Егор Стадный, бывший заместитель министра образования Украины, вице-президент по бакалаврских программ Киевской школа экономики. Он рассказывает, как удачно выбрать образовательное учреждение для обучения после школы.

По какому принципу выбирать университет или институт?

- Принцип должен быть только один - относиться к учебе в вузе как к инвестиции в свое будущее. Обучение в университете может принести моральное и материальное благополучие. А может обеспечить потерянные годы.

Посчитайте сколько бы вы могли зарабатывать деньги сразу после школы, посчитайте сколько денег уйдет на обучение в течение 5-6 лет, сколько потратите на жизнь, если учебное заведение находится в другом городе. Затем посмотрите, сколько зарабатывают молодые специалисты заветной специальности. Посчитайте когда окупится обучения. Если это десятки лет или вообще окупаемость сомнительна, то эта инвестиция не принесет результата. Не стоит туда подавать документы.

В Украине действует более 500 вузов. Как определиться среди них?

- Советую руководствоваться 5 правилам, они уже помогли многим абитуриентам поступить. Прежде всего, вычеркните из этого списка вузы, в которых коррупция. Далее расспросите студентов тех институтов, которые вы выбрали, о системе обучения, преподавателей. Если в каком-то из заведений в нескольких студентов будет 4-5 преподавателей, к которым они ходят с удовольствием, а не через принуждение или баллы, это хороший учебное заведение.

Затем обратите внимание на пороговые баллы выбранное учебное заведение или специальности. Желательно, чтобы у вас были одногруппники с высоким уровнем знаний. Эти баллы можно проверить в интернете во время вступительной кампании.

Лучше поступить на бесплатную форму обучения с низкими баллами одногруппников или на платную с высшими?

- В таком случае полезнее идти на платное обучение. Лучше быть слабым в сильной группе, чем сильнейшим в слабой. Сильнее в обучении одногруппники тянуть вас вверх, развивать. Если же большинство сверстников имеют более низкие ваших балла - плохо, они будут тянуть вас вниз. Будет происходить деградация.

Стоит как-то проверять профпригодность выпускников вуза?

- Так нужно. Для этого ориентируйтесь на советы ведущих компаний-работодателей. Они уже сделали немалый кусок работы, отбирая сотнями и тысячами выпускников. Это и есть важная оценка эффективности методик обучения и подбора студентов.

Что еще важно?

- В лучших учебных заведениях студентам позволяют экспериментировать и приобретать необходимые навыки. Это могут обеспечить различные студенческие организации, клубы, кружки, возможность организовывать интеллектуальные события. Это все дает студентам необходимые коммуникационные навыки и позволяет ориентироваться в современных тенденциях. Это моим 5 правилом при выборе университета.

Как карантин на выбор учебного заведения?

- Одним из показателей успешного и системного вуза является то, как он работает в режиме дистанционного обучения. Это тоже можно узнать у студентов избранный вуз. Спросите через соцсети в них, как организовано обучение. Если за "вайбер", "телеграмм", "мессенджер", обходите подальше такой университет. Там за год не смогли запустить многофункциональную интернет-платформу для работы. Соответственно могут быть проблемы с качеством образования и профессиональным подходом к ней.

Стоит переезжать в другой город ради качественного образования? Например, многие университеты сосредоточены в Киеве, Харькове, Одессе.

- Не всегда в большом городе дают лучшее образование. Например, Киев ежегодно сдает позиции. В столице действует более 30 университетов, но у всех на слуху до 10 известных. Есть ничем не хуже предложения высшего образования в Сумах, Днепре, Ровно, Львове, Тернополе.

Почему тогда в киевские университеты вступает так много студентов из других областей?

- Их привлекает высокий уровень зарплаты в столице. Но к выбору обучение в Киеве стоит подойти очень взвешенно. Сейчас город является очень некомфортным для жизни. И через 5 лет обучения ситуация в нем станет еще хуже. Не исключено, что придется уехать в свой родной город или какое-то компактнее. И настоящее дистанционный формат работы может позволить получать столичные зарплаты в других регионах.

Как выбирать зарубежный университет?

- Проблема в том, что наши абитуриенты поступают в непопулярные за рубежом вузы. Это обычно небольшие частные учебные заведения с сомнительной репутацией.

Вступайте туда, где будет жесткий отбор. В таких заведениях еще и предлагают бесплатную форму обучения. И если вас привлекают в заведение, куда легко вступить, и всячески убеждают, что вы можете учиться без знания языка, не подавайте туда документы. Это обычное зарабатывание денег на студентах. Ни о каком качестве знаний не идет. Без знания языка, даже если это родственная польский, получить качественное образование невозможно.

Есть немало объявлений об образовании за рубежом. Эти фирмы помогают оформить все документы и сопровождают абитуриента к поселению в общежитие выбранное учебное заведение. Стоит таким доверять?

- - Специалист автомобильного дела училища может обслуживать машины, ремонтировать. Специалист после университета может разрабатывать, проектировать. Первый будет при жизни условно говоря три этапа повышения заплати - когда из помощника станет мастером, а потом когда откроет свой бизнес. Второй может иметь и 10 ступеней в карьере с увеличением зарплаты и ответственности. Однако и предложений на его услуги может быть в разы меньше.

Автор: Владимир Мукан
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