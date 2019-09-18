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среда, 18 сентября 2019 15:30

Как пережить осенний перепад температуры

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Как пережить осенний перепад температуры
Вместе с температурой воздуха изменяется и атмосферное давление, которое влияет на организм человека

Сегодняшнее утро встретил полтавчан резким перепадом температуры и дождем. Ночью температура снизится до +9...10°С.

Gazeta.ua подготовила советы, как пережить перепад температуры. Потому что вместе с температурой воздуха изменяется и атмосферное давление, которое влияет на организм человека.

Сосуды стоит держать в тонусе. Нужен полноценный сон, чтобы сосуды успели "отдохнуть". Умственные и физические нагрузки надо уменьшить, не нервничать, избегать стресса. Больше проводить времени на свежем воздухе.

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Советуют пить травяные чаи, отвары из ромашки.

Метеочувствительным людям следить за прогнозами погоды и магнитными бурями, готовиться заранее. Принимать препараты, которые стабилизируют самочувствие.

Неделя с 16 по 22 сентября будет спокоен. Многим трудно усидеть на месте. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

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