Как новая власть воспользуется победой - самое интересное в журнале "Країна"

Партия "Слуга народа" сконцентрировала всю возможную власть государственного аппарата. Люди голосовали не за конкретные фамилии, а за Зеленского. С него и будут спрашивать.

Это создает большие риски и возможности. На пути от роддома до кладбища человек все время спотыкается о государство, которое мешает жить. Это значит, что его нужно трансформировать, а не реформировать по частям. Мы до сих пор живем в государстве, сконструированном в советское время. Оно остается античеловечным. Зеленский может изменить правила игры.

Но есть риск узурпации. Внутри политической системы нет ни одного действенного предохранителя. К диктатуре стоим близко как никогда.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Олег СААКЯН.

- Выборы создали еще один цивилизационный шанс для Украины. Новые депутаты, несмотря местами на их гротескность, показали, что политика - не кастовое явление.

С одной стороны, имеем рискованный парламент. С другой - выборы перевернули страницу украинской политики. Пусть и в карнавальной форме, они стали ответом на запросы, которые вывели людей на Майдан: желание справедливости, одинаковых правил для всех, достоинства и возможности самореализоваться в собственной стране.



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