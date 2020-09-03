Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением

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Спецназовцы Нацгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях близ поселка Васищево под Харьковом. Бойцы эвакуировали условных раненых, продирались ночью сквозь чащу и штурмовали захваченное здание.

Гвардейцы отрабатывали навыки поиска диверсантов днем ​​и ночью на различных типах местности, сообщает пресс служба НГУ.

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"Легенда учений заключалась в том, что вероятный противник прорвался на территорию Харьковской области и находился здесь на нелегальном положении. Нужно было организовать поиск тремя группами спецназа в заданном районе общей площадью 22 га", - сообщил начальник разведки отдельного отряда спецназначения НГУ с позывным" Ганс".

Перед бойцами стояла задача скрытого передвижения и прочесывания плотной лесной чащи.

Каждую из групп гвардейцев сопровождал наблюдатель. Он давал вводные, которые должны были немедленно выполняться. Например, речь шла о ранении сразу двух человек минно-взрывным устройством. Им оказали помощь и эвакуировали в лагерь. Таким образом на тех, что остались выполнять задачи, легла дополнительная нагрузка.

Также против них на этих учениях работала группа разведчиков воинской части 3017, которая была признана лучшей в НГУ в прошлом году.

Основной задачей "ДРГ" было не заметно выйти в квадрат организовать ночлег. Потом отправиться к административному зданию и захватить его.

"Финальная часть учений предусматривала работу снайперов на дальней дистанции. После чего выдвигался бронеавтомобиль со спецназовцами. Гвардейцы должны были штурмовать здание. При этом нужно было поражать "террористов", и одновременно не задеть "заложника", - сказано в сообщении.

Украинские военные принимают участие в Международных военных учениях Combined Resolve XIV, начинающиеся на базе учебного центра "Хохенфельс" сухопутных войск ВС США в Германии. Украину будут представлять подразделения от 28-й отдельной механизированной бригады, Международного центра миротворчества и безопасности и Сил специальных операций.