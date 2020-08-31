Украинские войска на учениях сил НАТО входят в группировки противников

Украинские военные участвуют в учениях сил НАТО. Фото: mil.gov.ua

Украинские военные принимают участие в Международных военных учениях Combined Resolve XIV, начинающиеся на базе учебного центра "Хохенфельс" сухопутных войск ВС США в Германии.

Украину будут представлять подразделения от 28-й отдельной механизированной бригады, Международного центра миротворчества и безопасности и Сил специальных операций, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Наши подразделения будут в составе группировок с обеих сторон, то есть будут условными противниками.

Взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона OPFOR.

"Мы хоть и впервые на такого рода учениях, однако задача для нас не новы. Поскольку в Украине занимаемся подготовкой подразделений ВС Украины, в ходе которой играем роль сил противника, - отметил старший лейтенант Иван Юрчак, офицер штаба батальона OPFOR.

Рота 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода будет выступать за противоположную сторону - силы BLUEFOR. Военнослужащие подразделения недавно вернулись из района проведения ООС, где в течение 9 месяцев выполняли боевые задачи на донецком направлении.

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"Механизированная рота укомплектована БМП-2, есть также зенитное и разведывательное отделение. Будем действовать в составе танкового батальона ВС США с выполнением задач, заключающихся в ведении разведки и наступательных и оборонительных действий", - сказав командир роты старший лейтенант Вадим Черний.

Подразделение Сил специальных операций ВС Украины тоже будет действовать в составе BLUEFOR.

В учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3500 военнослужащих стран НАТО и партнеров.

28-31 августа в Беларуси проходят военные учения на Гродненском направлении. Их проводят около границы с Литвой, сообщает минобороны Беларуси. Местных жителей предупреждают о перемещении большого количества военной техники. Это может усложнить движение по дорогам общего назначения.