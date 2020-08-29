Лукашенку объяснили, зачем НАТО развернули силы в Балтийском регионе

 
Ексклюзивы
1/5
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 216
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 4455
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 999
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 666
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 504
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 261
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 738
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1098
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 720
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
7
8
3
6
3
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Видео
Все видео
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1890
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 549
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 819
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5679
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3312
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 324
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
суббота, 29 августа 2020 16:49

Лукашенку объяснили, зачем НАТО развернули силы в Балтийском регионе

  Комментировать
Лукашенку объяснили, зачем НАТО развернули силы в Балтийском регионе
В НАТО объяснили, зачем развернули силы Альянса в Балтийском регионе. Фото: REUTERS.

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Так она прокомментировала заявление Лукашенко "об угрозе на западных границах", сообщает "Европейская правда".

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО имеют оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановська видит Россию посредником в мужнародних переговорах по ситуации в Беларуси

Лунгеску привела в пример развертывания системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.
Также она сослалась на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Напомним, Лукашенко в своих высказываниях не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что возможное введение российских войск необходимо для защиты от Запада. Об этом он сообщил в пятницу, 28 августа, во время общения с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенку объяснили, зачем НАТО развернули силы в Балтийском регионе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

"Кожен третій помирав, кожен другий — отримував поранення" — под Иловайском погибли 368 украинских бойцов

Пропавшего 14-летнего подростка нашли на путях

Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском

Ореховый Спас: что святить и чего нельзя делать

В стране каждый десятый был опиумным наркоманом

Сегодня День памяти погибших за независимость

Самое читаемое
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 23004
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 13725
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
 2 Просмотров: 8451
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
 Просмотров: 7911
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 7884
Мир
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
7
 Просмотров: 306
Определили самое старое супругов в мире
Определили самое старое супругов в мире Просмотров: 549
Немцы протестуют против карантина. На улицы вышли около 20 тыс. человек
Немцы протестуют против карантина. На улицы вышли около 20 тыс. человек Просмотров: 297
Американец впервые в стране повторно заразился коронавирусом
Американец впервые в стране повторно заразился коронавирусом Просмотров: 261
Тихановська видит Россию посредником в мужнародних переговорах по ситуации в Беларуси
Тихановська видит Россию посредником в мужнародних переговорах по ситуации в Беларуси Просмотров: 216
Больше всего комментируют
12
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
2
Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
Голосов: 3679
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua