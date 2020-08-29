Лукашенку объяснили, зачем НАТО развернули силы в Балтийском регионе

В НАТО объяснили, зачем развернули силы Альянса в Балтийском регионе. Фото: REUTERS.

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Так она прокомментировала заявление Лукашенко "об угрозе на западных границах", сообщает "Европейская правда".

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО имеют оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановська видит Россию посредником в мужнародних переговорах по ситуации в Беларуси

Лунгеску привела в пример развертывания системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Также она сослалась на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Напомним, Лукашенко в своих высказываниях не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что возможное введение российских войск необходимо для защиты от Запада. Об этом он сообщил в пятницу, 28 августа, во время общения с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами.