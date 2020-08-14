Украина и Румыния договорились о масштабных военных учениях

Военно-морские силы Украины и Румынии договорились о совместных учениях. Фото: ВМС ВС Украины

Военно-морские силы Украины и Румынии договорились о совместных учениях "Riverine-2020". Проведут уже этой осенью.

"Во время встречи партнеры согласовали состав сил и средств, которые будут привлекаться к выполнению совместных действий в объединенных корабельно-катерных тактических группах для повышения уровня совместимости между флотами Украины и Румынии", - сообщили в пресс-центре украинского флота.

Участники конференции также согласовали план действий и сформировали четкие алгоритмы взаимодействия.

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"Следует заметить, что процессы коммуникации и управления при проведении обучения, как и прошлые разы, планируется осуществлять в соответствии со стандартами НАТО", - добавили в пресс-центре ВМС.

В Черном море прошли совместные учения военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Авиация стремится усилить готовность реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько НАТО.