Украина и Румыния договорились о масштабных военных учениях

Военно-морские силы Украины и Румынии договорились о совместных учениях "Riverine-2020". Проведут уже этой осенью.
"Во время встречи партнеры согласовали состав сил и средств, которые будут привлекаться к выполнению совместных действий в объединенных корабельно-катерных тактических группах для повышения уровня совместимости между флотами Украины и Румынии", - сообщили в пресс-центре украинского флота.
Участники конференции также согласовали план действий и сформировали четкие алгоритмы взаимодействия.
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"Следует заметить, что процессы коммуникации и управления при проведении обучения, как и прошлые разы, планируется осуществлять в соответствии со стандартами НАТО", - добавили в пресс-центре ВМС.
В Черном море прошли совместные учения военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Авиация стремится усилить готовность реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько НАТО.
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