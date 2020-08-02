Американская авиация провела учения на Черном море

Американцы учились реагировать на вызовы. Фото: c6f.navy.mil

В Черном море прошли совместные учения военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Авиация стремится усилить готовность реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько НАТО, сообщает пресс служба командование 6 флота ВМС США.

Учения проходили одновременно в международных водах и воздушном пространстве.

В учениях принимали участие ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper, самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники и моряки провели военные учения в Черном море: фото и видео

USS Porter и Poseidon P-8A остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.

10 отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45 мм. В настоящее время, это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса.