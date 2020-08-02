Американская авиация провела учения на Черном море

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 486
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 2853
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 819
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6237
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 918
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 774
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4635
Фото
Все фото
14
5
3
7
9
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Видео
Все видео
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Вице-президент США попал в аварию
Вице-президент США попал в аварию
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6237
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 675
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1044
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
воскресенье, 02 августа 2020 20:40

Американская авиация провела учения на Черном море

  Комментировать
Американская авиация провела учения на Черном море
Американцы учились реагировать на вызовы. Фото: c6f.navy.mil

В Черном море прошли совместные учения военно-морских и воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Авиация стремится усилить готовность реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько НАТО, сообщает пресс служба командование 6 флота ВМС США.

Учения проходили одновременно в международных водах и воздушном пространстве.

В учениях принимали участие ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper, самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники и моряки провели военные учения в Черном море: фото и видео

USS Porter и Poseidon P-8A остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.

10 отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45 мм. В настоящее время, это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американская авиация провела учения на Черном море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Завершила работу послевоенная конференция

В Одессе провели уникальную операцию по восстановлению зрения

Объявили охоту на сбежавших узников

На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок

Начались Олимпийские игры

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 51725
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 19252
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 18027
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью Просмотров: 10989
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 2 Просмотров: 10107
Мир
Голливудский актер предлагал $5 тыс. за возвращение плюшевого мишки
Голливудский актер предлагал $5 тыс. за возвращение плюшевого мишки Просмотров: 279
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
 Просмотров: 288
Реставрировали древнюю китайскую колесницу
Реставрировали древнюю китайскую колесницу Просмотров: 414
В 14 городах России прошли акции в поддержку Хабаровска: задержаны 70 участников
В 14 городах России прошли акции в поддержку Хабаровска: задержаны 70 участников Просмотров: 1278
В Беларусь хотели "перебросить" до 200 "вагнеровцев" - Лукашенко
В Беларусь хотели "перебросить" до 200 "вагнеровцев" - Лукашенко Просмотров: 864
Больше всего комментируют
15
Над советской субмариной подняли украинский флаг
8
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"
7
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
Голосов: 428
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua