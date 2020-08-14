"Объединенные усилия - 2020": на Херсонщине состоятся военные учения

В Херсонской области проведут военные учения. Фото: Reuters

На Херсонщине от 17 до 26 сентября состоятся совместные учения подразделений территориальной обороны с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины под названием "Объединенные усилия - 2020".

Об этом в четверг, 13 августа, сообщает пресс служба оперативного командования "Юг" на своей странице в Facebook.

"Планом подготовки Вооруженных Сил Украины на 2020 учебный год предусмотрено проведение совместных командно-штабных учений подразделений территориальной обороны Херсонской области с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, по этому поводу недавно состоялась координационное совещание с участием военных и руководителей Херсонщины, ответственных за территориальную оборону области. Во время совещания, в частности, речь шла о взаимодействии между силовиками, логистическое обеспечение, планирование и отработка различных сценариев.

"В случае полномасштабной агрессии врага на подразделения территориальной обороны возложены задачи по охране и обороне важных государственных объектов в области, а также контрдиверсионные деятельность и другие мероприятия. Именно с этой целью в сентябре 2018 на Херсонщине создали бригаду территориальной обороны", - говорится в сообщении.

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