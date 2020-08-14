"Объединенные усилия - 2020": на Херсонщине состоятся военные учения

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 333
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1692
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 927
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 459
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1296
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1440
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18855
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
4
4
5
7
20
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
&quot;Братья-белорусы, Одесса с вами&quot;: памятник Дюка &quot;одели&quot; в бело-красное полотнище
"Братья-белорусы, Одесса с вами": памятник Дюка "одели" в бело-красное полотнище
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Видео
Все видео
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1503
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1719
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 747
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 августа 2020
Просмотров: 216
Бджола з Києва
Із Романом ідемо вузькою стежкою попід зарості бур'яну. Манівцями добираємося до офіса в Києві. Він попереду, активно жестикулює. Раптом скрикує і ...
пятница, 14 августа 2020 01:47

"Объединенные усилия - 2020": на Херсонщине состоятся военные учения

  Комментировать
&quot;Объединенные усилия - 2020&quot;: на Херсонщине состоятся военные учения
В Херсонской области проведут военные учения. Фото: Reuters

На Херсонщине от 17 до 26 сентября состоятся совместные учения подразделений территориальной обороны с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины под названием "Объединенные усилия - 2020".

Об этом в четверг, 13 августа, сообщает пресс служба оперативного командования "Юг" на своей странице в Facebook.

"Планом подготовки Вооруженных Сил Украины на 2020 учебный год предусмотрено проведение совместных командно-штабных учений подразделений территориальной обороны Херсонской области с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американская авиация провела учения на Черном море

Как отмечается, по этому поводу недавно состоялась координационное совещание с участием военных и руководителей Херсонщины, ответственных за территориальную оборону области. Во время совещания, в частности, речь шла о взаимодействии между силовиками, логистическое обеспечение, планирование и отработка различных сценариев.

"В случае полномасштабной агрессии врага на подразделения территориальной обороны возложены задачи по охране и обороне важных государственных объектов в области, а также контрдиверсионные деятельность и другие мероприятия. Именно с этой целью в сентябре 2018 на Херсонщине создали бригаду территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Украинской армии передали бронеавтомобили "Новатор". Технику изготовили из шведской стали и оборудовали системой пожаротушения. Она может погасить возгорание за 2,5 с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Объединенные усилия - 2020": на Херсонщине состоятся военные учения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 35217
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 21609
Лобода показала фигуру в мини-бикини
Лобода показала фигуру в мини-бикини
5
 Просмотров: 15336
Утонула российская подводная лодка
Утонула российская подводная лодка
 Просмотров: 9648
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына Просмотров: 9153
Общество
Хозяин перерезал себе артерию на шее: как активисты спасли осла в Одессе
Хозяин перерезал себе артерию на шее: как активисты спасли осла в Одессе Просмотров: 18
Цифры впечатляют: сообщили количество больных коронавирусом в Закарпатье
Цифры впечатляют: сообщили количество больных коронавирусом в Закарпатье Просмотров: 27
В Одесском горсовете зарегистрировали новые случаи инфицирования коронавирусом
В Одесском горсовете зарегистрировали новые случаи инфицирования коронавирусом Просмотров: 9
Руслана Писанка сбросила 42 килограмма за 8 месяцев
Руслана Писанка сбросила 42 килограмма за 8 месяцев Просмотров: 441
Протесты в Беларуси: люди формируют цепи солидарности
Протесты в Беларуси: люди формируют цепи солидарности Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
"Уже празднует победу": активисты рассказали, как Пальчевский лез пьяным в драку в центре Киева
3
"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
2
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
2
Нардепа из ОПЗЖ Кузьмина поймали на лжи
1
"Давили. Говорили со мной на украинском" - Глюкоза возмутилась действиями пограничников
Голосов: 52685
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua