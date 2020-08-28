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воскресенье, 30 августа 2020 18:47

Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов

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Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов
Украинские истребители отработали взлет-посадку. Фото: intvua.com

Украинские истребители Су-27 отработали взлет-посадку на автомобильной трассе Киев-Чоп.

Тренировка происходили в четверг, 27 августа, с 16:00 до 19:00, когда движение автомобильного транспорта на участке между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района было ограничено.

Летчики отрабатывали "посадку конвейером", или как ее еще называют touch and go, что в переводе с английского означает - "прикоснулся и ушел".

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Во время таких тренировок летчики выполняют все элементы необходимые для обычной посадки, а когда шасси касаются взлетно-посадочной полосы, начинаются действия как во время взлета самолета (увеличение оборотов двигателя до взлетного положения, закрыли устанавливаются в взлетное положение и т.п.).

Отработка задач подобным образом позволяет увеличить интенсивность тренировок в малый промежуток времени, что очень актуально на автомобильных трассах по которым осуществляется движение транспорта.

С 1 по 3 июля 2020 года в летной бригаде ВК "Центр" провели тактические учения. Для поиска неизвестной, малоразмерной цели в небо подняли эскадрилью истребителей МиГ-29.

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