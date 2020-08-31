Турция предупредила о стрельбе в Средиземном море

Министерство национальной обороны Турции предупредило о проведении учений с боевыми стрельбами в Средиземном море, которые продлятся до 11 сентября.
Обучение проходят в морской зоне к югу от районе Анамур, пишет "Анадолу".
"Закрытие морской зоны для навигации в этой части Средиземного моря действительно до 11 сентября", - говорится в сообщении.
Сообщение для капитанов средиземноморских судов передали по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX (в судоходной навигации она служит для передачи навигационной и метеорологической информации безопасности, - ред.).
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обнаружила крупные залежи природного газа в Черном море.
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