Турция предупредила о стрельбе в Средиземном море

Закрытие морской зоны для навигации в этой части Средиземного моря действительно до 11 сентября. Фото: "Анадолу"

Министерство национальной обороны Турции предупредило о проведении учений с боевыми стрельбами в Средиземном море, которые продлятся до 11 сентября.

Обучение проходят в морской зоне к югу от районе Анамур, пишет "Анадолу".

"Закрытие морской зоны для навигации в этой части Средиземного моря действительно до 11 сентября", - говорится в сообщении.

Сообщение для капитанов средиземноморских судов передали по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX (в судоходной навигации она служит для передачи навигационной и метеорологической информации безопасности, - ред.).

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обнаружила крупные залежи природного газа в Черном море.