Эрдоган заявил, что Турция обнаружила гигантские залежи газа

Залежи нашли в Черном море. Фото: Reuters

Турция обнаружила крупные залежи природного газа в Черном море.

Залежи имеют объем в 320 млрд кубометров, сказал в пятницу президент страны Тайип Эрдоган, передает Reuters.

"Сейчас я хочу поделиться с вами хорошей новостью. Турция осуществила самое большое в своей истории открытие природного газа в Черном море", - сказал президент.

Сказал, что страна намерена начать использовать его в 2023 году и стать нетто-экспортером энергоресурсов.

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Есть большая вероятность того, что в этом районе могут быть обнаружены и другие месторождения газа, сказал Эрдоган.

К концу 2022 года в Турции появится собственный электрокар. Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.