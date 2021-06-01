Грозы и сильный ветер: погода сильно испортится

2 июня большинство областей Украины охватит влажная погода.

Завтра ожидаются дожди, местами грозы и порывистый сильный ветер, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Лето началось, и такая календарная стабильность не может не радовать. Циклон с дождями, который сегодня поливает центр, юг и восток, останется с нами до завтра", - говорится в сообщении.

Наименьшая вероятность осадков ожидается на северо-западе и крайнем севере. Несмотря на близость циклона, прояснения будут также на юге. Завтра практически повсюду усилится ветер. Температура воздуха во вторник будет оставаться без особых изменений. В течение дня +15...19°C на юге и востоке местами до +20°C.

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Автор: facebook.com/tala.didenko

В Киеве 2 числа ожидается высокая вероятность дождя, будет еще явно свежо и ветрено. Максимальная температура воздуха предполагается в пределах +16...17°C. Потеплеет с пятницы. На следующей неделе прогнозируют температуру воздуха до +20...25°C.

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16 июня ожидается значительная магнитная буря. Незначительные геомагнитные колебания в этом месяце прогнозируют также 2 и 3 июня. Не исключены они 8-9 числа. Чем старше человек, тем больше он испытывает негативное влияние геомагнитных колебаний. Врачи дали метеочувствительным людям несколько советов.