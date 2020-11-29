Германия передаст украинским военным 20 аппаратов ИВЛ - посол

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Германия в понедельник, 30 ноября, планирует передать украинским военным 20 аппаратов искусственной вентиляции легких Life Base III.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

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"Германия продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины: 30 ноя нашим военным будет передано 20 аппаратов искусственной вентиляции легких Life Base III и другие медицинские средства", - отметил он.

12978 больных Covid-19 зафиксировали в Украине на утро воскресенья, 29 ноября. Среди них - 599 детей и 408 медработников. Умерли 120 больных, выздоровели 4243.